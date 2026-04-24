Paterna denuncia que la Generalitat no cumplirá el acuerdo para el centro de FP en el cuartel de Campamento

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha desvelado que la Generalitat Valenciana "no cumplirá el acuerdo" que se alcanzó con la anterior Conselleria de Educación, en tiempos del Consell del Botànic de PSPV- Compromís, para la construcción del Centro de Formación Profesional en el barrio de Campament, en los antiguos cuarteles.

"Cedíamos el antiguo edificio de oficiales del Ministerio de Defensa, que tanto nos ha costado conseguir", ha señado el edil socialista a través de las redes sociales, donde ha expresado que después de tres años sin respuesta del ejecutivo valenciano, primero con Carlos Mazón al frente y luego con Juanfran Pérez Llorca, "desgraciadamente entendemos que no se va hacer y no podemos seguir esperando, pero lo que no saben es que Paterna nunca se rinde".

Ante lo que Sagredo considera una negativa por parte de la Conselleria de Educación para promover ese campus de Formación Profesional, el alcalde ha añadido que "conseguiremos financiación para reformar" el viejo complejo donde se alojaban los oficales en el cuartel de cara a "darle un uso que mejore el barrio y toda la ciudad". Asimismo ha añadido que "también seguiremos peleando por tener más oferta de FP". Fuentes del gobierno socialista, en la misma línea han indicado que "estamos trabajando en alternativas ante esta situación, tanto para dar un uso a este edificio como a conseguir más oferta de FP en la ciudad".

Anuncio del principio de acuerdo

En septiembre de 2022, el ayuntamiento anunciaba que había arrancado a la Conselleria de Educación, a través del entonces secretario autonómico Miguel Soler, el compromiso de incluir dentro del Pla Edificant la adecuación de la antigua residencia de oficiales de los cuarteles militares como futuro campus de FP.

El consistorio tenía en mente desde el principio, que dentro de la operación de cesión de los cuarteles militares por parte de Defensa a la administración local, uno de los edificios se destinaría a uso educativo. El objetivo era que se destinara a la formación en Ciberseguridad y Biotecnología (Capcibi).

Casi 900 metros cuadrados independientes del resto del cuartel

El complejo educativo, que entoces se anunció que se encontraba en fase de redacción, abarcaba una superficie total de 115.000 metros cuadrados. La cesión demanial firmada entre Defensa y Paterna, en mayo de 2022, permitió la obtención de los primeros 1.321 metros, de los que el edificio de la antigua residencia de oficiales consta de una superficie de 879 metros. Y existía terreno suficiente para separar lo que iba a ser el campus de la parte del acuartelamiento de Daoiz y Velarde que todavía se mantiene en uso con presencia de unidades militares.

Este proyecto requería de bastante inversión. Los cálculos municipales estimaban una partida inicial de 47 millones, una segunda de 59 y la tercera y última por encima de 60. De ahí que el equipo de gobierno socialista quería encontrar financiación en administraciones superiores con la que poder ir ejecutando el futuro campus. El propio alcalde Juan Antonio Sagredo se desplazó a Madrid para mostrar el proyecto a Ana Botella, entonces presidenta de la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados. La intención municipal era recabar el apoyo de diferentes estamentos para pedir a Europa una ayuda de 60 millones de euros, a través de los fondos Next Generation.

Cesión a principios de 2022

Cabe recordar que el ayuntamiento aprobó en febrero de 2022, en Junta de Gobierno Local, la aceptación de la cesión, por parte del Ministerio de Defensa, de la antigua Residencia de Oficiales del Acuartelamiento Daoiz y Velarde de la ciudad. Se trata de una concesión demanial del inmueble y que incluye la superficie necesaria para poder independizar dicho edificio del resto de las instalaciones del acuartelamiento. Ya entonces se dijo que acogería un campus de FP.