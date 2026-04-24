Torrent recibe el Premio Sapiens al mejor proyecto de Administración Local

La iniciativa “Torrent Conecta” ha sido distinguida con el Premio Sapiens al mejor proyecto de Administración Local. Desarrollado por el Ayuntamiento, se trata de un sistema innovador de atención telefónica basado en Inteligencia Artificial que refuerza el servicio municipal 010, convirtiéndolo en un canal inteligente, accesible y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este bot conversacional tiene nombre y voz masculina y femenina, puede ser “Jaume” o “Amparo” quienes te atiendan, que son los nombres de los “gegants municipals” que recuerdan a Jaume I y a Amparín Miquel, la primera Fallera Mayor de Torrent.

La alcaldesa de Torrent, Aparo Folgado, acompañada por la concejala de Modernización, Amparo Chust, por Fernando Gallego, jefe de servicio de Modernización y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y Teresa Bonet, técnica informática municipal, fue la encargada de recoger el reconocimiento en el transcurso de la gala celebrada este jueves 23 de abril en el emblemático edificio Veles i Vents de Valencia, en la que se premiaron a siete entidades. Este reconocimiento sitúa al municipio torrentino como uno de los referentes en innovación tecnológica aplicada a los servicios públicos en la Comunitat Valenciana.

Durante su intervención, la alcaldesa ha agradecido al Colegio Oficial de Ingeniería Informática de la Comunitat Valenciana (COIICV) la concesión del premio, destacando el valor del proyecto: “gracias por considerar que Torrent Conecta es merecedor de este importantísimo galardón”.

Los representantes torrentinos durante la gala. / A. T.

Un reconocimiento al uso ético y social de la tecnología

Los Premios Sapiens, que concede el COIICV desde el año 2006, se han consolidado como uno de los galardones más relevantes del ámbito tecnológico en la Comunitat Valenciana. Su objetivo es reconocer a profesionales, empresas y administraciones públicas que destacan por el uso responsable, ético y social de las tecnologías de la información y la comunicación.

Estos premios ponen el foco no solo en la innovación técnica, sino también en su impacto social, premiando proyectos que contribuyen a mejorar la vida de las personas y a construir una sociedad más accesible e inclusiva. El término “Sapiens” hace referencia a valores como la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, que el COIICV promueve como elementos esenciales de la ingeniería informática.

Un proyecto que transforma la atención ciudadana

En su discurso, la alcaldesa ha destacado que “Torrent Conecta” reúne los elementos clave que debe tener un proyecto tecnológico en la administración pública: “tecnología puntera, inteligencia artificial, pero bien utilizada”, así como una profunda “reingeniería de procesos, en este caso, la atención ciudadana”.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento ha apostado por identificar los puntos de mayor demanda dentro de la organización para transformarlos: “buscamos aquellos elementos de nuestra organización que están especialmente tensionados, y los reinventamos”. Todo ello con un objetivo claro: “la mejora de nuestros servicios públicos, pensando siempre en las torrentinas y los torrentinos”.

¿Qué es “Torrent Conecta”?

“Torrent Conecta” es un sistema innovador de atención telefónica basado en Inteligencia Artificial que refuerza el servicio municipal 010, convirtiéndolo en un canal inteligente, accesible y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

El proyecto nace para dar respuesta a una realidad: el teléfono sigue siendo el canal más universal de relación con la administración, especialmente para personas mayores, ciudadanos con dificultades digitales o quienes prefieren una atención directa sin necesidad de herramientas tecnológicas avanzadas.

Folgado con el resto de premiados. / A. T.

Su funcionamiento es sencillo y eficaz. Cuando todas las líneas telefónicas están ocupadas, entra en funcionamiento un bot conversacional capaz de mantener una conversación natural con el ciudadano, entender su consulta y ofrecer una respuesta inmediata basada en información municipal actualizada. De este modo, se evita que las llamadas queden sin atender y se reducen los tiempos de espera.

Además, este bot conversacional tiene nombre y voz masculina y femenina, puede ser “Jaume” o “Amparo” quienes te atiendan, que son los nombres de los “gegants municipals” que recuerdan a Jaume I y a Amparín Miquel, la primera Fallera Mayor de Torrent.

El sistema, además, no sustituye la atención humana, sino que la complementa. En aquellos casos en los que la consulta requiere una gestión más específica, el bot puede derivar la llamada a personal municipal. Uno de sus elementos más innovadores es su capacidad de aprendizaje continuo. El sistema se nutre de las consultas reales de la ciudadanía, lo que le permite mejorar progresivamente, detectar necesidades no cubiertas y optimizar los servicios municipales.

Asimismo, el servicio se ofrece en varios idiomas —castellano, francés, inglés y alemán—, con la incorporación del valenciano prevista en próximas fases, reforzando así su carácter inclusivo y accesible.

Impulso al ecosistema tecnológico valenciano

La alcaldesa también ha querido destacar el origen del proyecto, desarrollado en colaboración con una startup valenciana: “este proyecto tiene dos elementos que nos entusiasman especialmente: ha venido de la mano de una startup, y esa empresa es valenciana”.

En esta línea, ha subrayado la alcaldesa, la apuesta del Ayuntamiento por el talento local y la innovación: “en Torrent llevamos años buscando a nuestros proveedores en las universidades públicas, en los viveros y en las aceleradoras de empresas”, contribuyendo así al fortalecimiento del ecosistema tecnológico de la Comunitat Valenciana.

Además, ha reivindicado el papel de las administraciones locales en este ámbito: “los ayuntamientos tenemos mucho que aportar al desarrollo del ecosistema tecnológico y digital de esta Comunitat”.

Estrategia de futuro basada en la Inteligencia Artificial

Folgado también ha puesto en valor la estrategia municipal en materia de innovación, recordando que el Ayuntamiento ha aprobado recientemente un Plan de Modernización junto a un Plan de Implantación de la Inteligencia Artificial, además de crear la oficina OEST para coordinar proyectos estratégicos.

En este contexto, ha defendido una visión de la tecnología al servicio de las personas: “la inteligencia artificial es una de las tecnologías más transformadoras de nuestro tiempo, y nuestra responsabilidad como administración es aplicarla para mejorar la vida de las personas”.

La alcaldesa ha concluido destacando la importancia del reconocimiento recibido: “por eso este premio Sapiens al mejor proyecto de administración local es tan importante para mí y mi equipo de gobierno. En nombre de la Ciudad de Torrent, muchísimas gracias”.