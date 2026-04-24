La vela latina surcará la Albufera desde Silla a partir del 30 de mayo con cuatro citas

El 30 de mayo será el primer día del calendario en que las barcas de vela latina vuelvan a surcar las aguas de la Albufera desde el puerto de Silla. La Associació de Vela Llatina de la localidad ha presentado oficialmente el cartel dentro del marco del XXI Premi Lliga Diputació, una cita que pone en valor la tradición y el patrimonio cultural vinculado a la navegación tradicional en la Albufera. El resto de citas será el 27 de junio, el 18 de julio y culminará el 1 de agosto con la tradicional Prova del Crist, que cerrará el ciclo de exhibiciones previsto para esta temporada en el municipio.

El acto fue inaugurado por Santi García Escobar, presidente de la Associació de Vela Llatina de Silla, quien destacó el esfuerzo colectivo de las personas que mantienen viva la tradición de la vela latina y subrayó la importancia de seguir transmitiendo este patrimonio cultural a las nuevas generaciones.

Durante la presentación también intervino el director del Parque Natural de l’Albufera, Nacho Lacomba, quien puso en valor la estrecha relación entre la vela latina y el entorno natural del parque, destacando la importancia de preservar tanto el ecosistema como las tradiciones que forman parte de su identidad.

Charla sobre el Petxinot

Uno de los momentos más destacados fue la intervención de José Luís Crespo, responsable de conservación del Oceanogràfic de València, quien ofreció una charla divulgativa sobre la conservación del petxinot (Anodonta anatina), una especie emblemática de agua dulce actualmente en peligro de extinción. Durante su intervención explicó los trabajos que se están desarrollando para su recuperación mediante programas de conservación, cría en cautividad y protección de ejemplares supervivientes.

La clausura del acto corrió a cargo de Pedro Cuesta, diputado de Turismo y Deportes, quien destacó el valor cultural y turístico de la vela latina como un elemento singular del territorio, subrayando la importancia de apoyar iniciativas que contribuyan a conservar las tradiciones y promover un turismo respetuoso con el entorno natural.

Asistieron al acto los concejales del Ayuntamiento de Silla Felipe García y Amparo Alapont, del PSOE. Asimismo, asistieron Raúl de Ruiz, de Vox, y Cristina Antón, Inma Gutiérrez y Nacho Ventura, del Partido Popular. Igualmente, estuvieron presentes Mercedes García, presidenta de la Federación Cultural Valenciana de Asociaciones de Vela Latina.

Conservar las tradiciones

Desde la organización se destacó la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a la conservación de las tradiciones y del entorno natural, reforzando el vínculo entre cultura, patrimonio y sostenibilidad. Estas exhibiciones permitirán acercar al público la navegación tradicional y consolidar la vela latina como un elemento vivo del patrimonio cultural de Silla.

El acto fue conducido por Paula Santana, quien presentó el cartel diseñado por Héctor Hostalet y dio a conocer el calendario de exhibiciones que se celebrarán en Silla durante 2026. La programación comenzará el 30 de mayo con la primera exhibición, continuará el 27 de junio con la segunda cita, seguirá el 18 de julio con la tercera exhibición y culminará el 1 de agosto con la tradicional Prova del Crist, que cerrará el ciclo de exhibiciones previsto para esta temporada en el municipio.