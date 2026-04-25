Obras en Sant Onofre de Torrent avanzan para crear un espacio más accesible y sostenible

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por el concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha visitado este viernes las obras de reurbanización de la calle Sant Onofre, en el barrio de l’Alter, donde ha podido comprobar de primera mano el buen ritmo de ejecución de unos trabajos que supondrán una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos.

Esta actuación se enmarca dentro de la Fase IV del proceso de transformación del barrio del Alter, que también incluye intervenciones en calles como Santa Llúcia, Catarroja o Santísima Trinidad, y que cuenta con una inversión global cercana a los 1,9 millones de euros. Sin embargo, la visita se ha centrado en Sant Onofre, una de las vías clave de esta fase por su configuración y uso residencial.

Una calle completamente renovada y adaptada a las personas

Las obras en Sant Onofre suponen una renovación integral de la calle, actuando tanto en la superficie como en las infraestructuras internas. Entre las principales actuaciones destaca la creación de una plataforma única, eliminando barreras arquitectónicas y favoreciendo un entorno más accesible para todos los vecinos, especialmente personas mayores o con movilidad reducida.

Las obras de renovación de los servicios avanzan a buen ritmo en la calle Sant Onofre. / A. T.

Además, se está llevando a cabo la modernización completa de los servicios básicos, con la renovación de la red de agua potable, saneamiento y la incorporación de una nueva red de pluviales, lo que permitirá mejorar el funcionamiento del barrio y evitar problemas en episodios de lluvias intensas.

Menos molestias y una ejecución pensada para los vecinos

Uno de los aspectos destacados de la actuación es la planificación de los trabajos por tramos, lo que permite minimizar las molestias a los vecinos durante la ejecución de las obras, garantizando en todo momento el acceso a las viviendas y la seguridad en el entorno.

Asimismo, la intervención contempla una reorganización del espacio urbano que reducirá el tráfico, disminuirá el ruido y favorecerá un entorno más tranquilo y habitable.

Recuperación del casco histórico y mejora del entorno urbano

La reurbanización de la calle Sant Onofre no solo supone una mejora funcional, sino también una apuesta por la recuperación del casco histórico del Alter, dignificando sus calles y adaptándolas a las necesidades actuales.

Este tipo de actuaciones permiten avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, donde se fomenta la movilidad peatonal, se mejora la estética urbana y se revaloriza el entorno para vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado durante la visita que, “las obras de la calle Sant Onofre avanzan a buen ritmo y ya son visibles para los vecinos. Estamos actuando en profundidad para transformar esta calle en un espacio más accesible, más seguro y pensado para las personas. Es una actuación que mejora el día a día de quienes viven aquí y que forma parte de un proyecto más amplio de recuperación del barrio del Alter”.

Folgado ha añadido además que, “no hablamos solo de una obra, hablamos de calidad de vida. De calles más cómodas, mejor preparadas frente a la lluvia, con menos barreras y con un entorno más agradable para convivir”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha subrayado que, “en Sant Onofre estamos realizando una intervención integral que va mucho más allá de lo visible. Renovamos completamente las infraestructuras, mejoramos el drenaje y adaptamos la calle a un modelo urbano más moderno y sostenible”.

Gozalvo ha señalado también que, “esta actuación responde a una demanda histórica de los vecinos y está diseñada para que, una vez finalizada, el barrio gane en comodidad, seguridad y funcionalidad”.

Un paso más en la transformación del barrio del Alter

Con el avance de las obras en la calle Sant Onofre, el Ayuntamiento de Torrent continúa consolidando el proceso de reurbanización del barrio del Alter, una intervención estratégica que ya ha permitido mejorar numerosas calles en los últimos años.

El consistorio reafirma así su compromiso con la regeneración urbana, la mejora de los barrios y la construcción de una ciudad más accesible, moderna y centrada en las personas.