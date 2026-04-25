La Delegada del Gobierno carga contra la campaña 'Sí a la vida' de Torrent y promete blindar el aborto

La polémica por la campaña municipal "Sí a la vida" en Torrent ha escalado este sábado tras la intervención del Instituto de las Mujeres, que ha exigido su retirada. Tal como ha adelantado hoy Levante-EMV, la iniciativa, impulsada por la Concejalía de Familia -en manos de Vox-, muestra en marquesinas de la capital de l'Horta Sud la imagen del vientre de una mujer embarazada junto a mensajes contrarios al aborto.

El ayuntamiento, gobernado por el PP, se defiende asegurando que la campaña no depende de la alcaldesa popular, Amparo Folgado, sino directamente del área que gestiona la formación de ultraderecha.

Bernabé: "Señalaremos el machismo"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha cargado este sábado duramente contra la campaña y ha asegurado que el Ejecutivo “va a señalar todos y cada uno de los comportamientos machistas y todos y cada uno de los comportamientos que vayan contra los derechos de las mujeres”.

“Los derechos reproductivos de las mujeres son intocables”, ha enfatizado Bernabé, quien ha defendido que el Gobierno “va a poner en marcha una modificación de la Constitución para blindar el derecho al aborto”. En esta línea, ha recordado que “el derecho de las mujeres a abortar es un derecho que venimos reconociendo desde hace años, la libertad de las mujeres para decidir”.

Tal como ha adelantado hoy este periódico, el Instituto de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Igualdad, ha remitido una carta a la alcaldesa, Amparo Folgado (PP), en la que advierte de que este tipo de campañas suponen “un retroceso en los objetivos de igualdad” y contienen mensajes “contrarios a las leyes estatales y a los valores fundamentales”. En la misiva, firmada por la directora del Instituto, Cristina Hernández, se subraya además que el uso de espacios y fondos públicos para difundir estas ideas “colisiona con derechos reconocidos” y perjudica la libertad de las mujeres.

Ideología "ultra"

En este sentido, Bernabé ha sido especialmente crítica con el uso de recursos públicos para este tipo de mensajes: “No se puede pagar con dinero público carteles enseñando el cuerpo de la mujer y, además, incitándoles a que no aborten. Eso no va en línea con la ley y lo vamos a señalar y lo vamos a perseguir siempre”, ha advertido. Además, ha insistido en que el Ejecutivo actuará con la misma firmeza ante otras conductas que, a su juicio, vulneren los derechos fundamentales: “Vamos a señalar y vamos a perseguir los comportamientos y las manifestaciones de quienes no hacen honor a la justicia”.

Bernabé también ha dirigido sus críticas al gobierno local y ha acusado al PP, que gobierna en Torrent junto a Vox, de estar “plegado” a una “ideología ultra que nada tiene que ver con los derechos de las mujeres”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Torrent ha asegurado no tener constancia de haber recibido la carta del Instituto de las Mujeres, al no haber sido registrada oficialmente hasta el momento. Fuentes municipales han recalcado que la campaña no depende de Alcaldía, sino de la Concejalía de Familia.

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En cualquier caso, desde el consistorio han señalado que la campaña ya se encuentra en proceso de retirada dentro del funcionamiento habitual de los mupis municipales, cuya rotación se realiza de forma periódica, generalmente cada semana, en función de las necesidades de las distintas áreas municipales.