Javi Yago: «Tras ser fusilado mi abuelo, la familia recibió una carta diciendo que se habían equivocado»

Los socialistas de Torrent han tenido este viernes recuerdo en forma de homenaje a los torrentinos que fueron fusilados y represaliados por el régimen del dictador Francisco Franco, enmarcado en su IV Semana de Memoria Histórica, que ha acogido el salón de actos del ayuntamiento. La emoción ha estado a flor de piel en este acto que ha dado a conocer las diferentes situaciones que vivieron los familiares de los fusilados, compartiendo una misma historia de muerte y olvido que el franquismo trató de enterrar con los ejectuados.

Uno de los homenajeados ha sido Salvador Yago Puig. Su nieto, Javi, ha contado como durante todo su vida en su casa, el tema de su abuelo paterno ha sido "tabú" y "jamás" había escuchado ninguna historia sobre él. "La única que me hablaba de él era mi madre. Desconocía por completo esta historia, supongo que sería por miedo, porque mis tíos y tías tampoco lo hicieron". "Cuando mi padre ya había fallecido, hablando con un vecino, me contó que cuando este era pequeño llevaban a cinco arrestados por la plaza Mayor hacia el cementerio y la gente se arremolinaba a su paso. Mi padre, que era pequeño, intentaba ver quiénes eran y el hombre, al darse cuenta de que era mi abuelo, se lo llevó a jugar", explica.

Intervención del divulgador David Baviera, junto al concejal y presentador Pascual Martínez. / José Manuel López

También recuerda que guardaban en su casa un cinturón que, según parece, recogió su padre como la única pertenencia que les dieron de su abuelo, del que no tiene ni una sola fotografía, solo un dibujo. Ahora, tras el paso del tiempo siente rabia e indignación. "En el año 75 se tenía que haber acabado todo esto y no callar a las víctimas. No podemos pasar página, como si no hubiera pasado nada", comenta emocionado. Y es que, además, haciendo memoria, ha recordado que su madre le contó que a los pocos días de haber sido fusilado, la familia recibió una carta "como de disculpa, con un indulto, diciendo algo así como que se habían equivocado".

Salvador Yago Puig. / Redacción Levante-EMV

Salvador Yago, concejal e industrial, fue fusilado el 22 de mayo de 1939 en el muro del cementerio de Torrent, a los 41 años. Fue elegido concejal por Esquerra Republicana en las elecciones municipales de febrero de 1936. Regentaba la sede del partido en el conocido Bar Els Cazadors. Los testigos siempre sostuvieron que fue un hombre bueno y que su muerte fue profundamente injusta. Fue detenido, encarcelado y torturado en la Torre antes de ser conducido a pie hasta el cementerio para su ejecución.

Otros nombres

Otro de los que ha intervenido en el acto de memoria histórica ha sido Tomás Roselló, familiar lejano de Salvador Blasco Serer, al que acusaron de haber intervenido en el año 33 en la muerte de un interventor en un colegio de Torrent durante las elecciones y "a pesar de haberse declarado inocente fue encarcelado". No es hasta 1939 cuando lo capturaron los franquistas en el casino "porque él no se escondía" y fue de nuevo encarcelado en la Torre y condenado a muerte. "Era una de esas personas que molestaban", cuenta Roselló, la familia recibió un testimonio que decía que "era muy valiente y que mantuvo la dignidad durante el fusilamiento".

Salvador Blasco Serer. / Redacción Levante-EMV

Gracias a la Asociación de la Fosa 21 se ha encontrado su cuerpo, junto a un nicho todavía no excavado, en el cementerio de Paterna. "Lo identificaron el pasado mes de marzo y ahora queremos recaudar fondos para poder enterrarlo en el cementerio de Torrent, que es parroquial", explica Tomás.

Salvador, conocido como “Capoll”, tenía 53 años, era labrador y originario de Real. Fue represaliado por su pertenencia a Esquerra Republicana en los años precedentes al 36. Al triunfar el golpe de Estado fue detenido y fusilado en el paredón de Paterna el 21 de julio de 1939. El certificado del Teniente médico repite la misma fórmula seca y brutal: “presentaba síntomas de muerte real producida por heridas de pequeño proyectil en cabeza y tórax”.

Juan Bernal. / PSPV Torrent

Otros dos de los homenajeados han sido Juan Bernal Alonso, 'El pastor', y Ramón Fenoll Montagut, 'Manrruca'. Juan era cabrero y murió fusilado a los 44 años. Fue fundador de la Agrupación Socialista de Torrent y figura como vicesecretario en el acta fundacional de 1936. Militante socialista y miembro de la CNT, no ocultó sus ideales ante el tribunal que lo juzgó. Fue condenado por adhesión a la rebelión con los agravantes de “peligrosidad” y “perversidad social”. Su esposa, Lucía Martínez, bordó la primera bandera de la agrupación socialista local. Sus restos nunca pudieron recuperarse.

Ramón era obrero, murió a manos del Régimen a los 41 años, vinculado a Esquerra Republicana y a la CNT, fue miembro del Comité Ejecutivo Popular. En la causa general lo citan como encargado de recoger aparatos de radio durante la guerra. Su familia nos leerá la carta de despedida, inédita hasta ahora: “A mi querida esposa. Este es mi último adiós. Su familia mantiene viva su memoria como la de un hombre comprometido políticamente y castigado por ello.

Ramón Fenoll. / PSPV Torrent

Trabajo inédito

Con la emoción como protagonista, David Baviera Fenoll, divulgador memorialista y autor del trabajo inédito “Captius i desarmats: La repressió franquista a Torrent (1939-1945)” ha puesto nombres concretos a estas historias torrentinas. En femenino, recordando a Concha Marcilla y Silvana Saavedra, dos casos de mujeres represaliadas que no fueron asesinadas, pero sí castigadas por el franquismo, junto al ya conocido caso de Trinidad Garrigues Ortí, cuya historia ha vuelto recientemente a la actualidad gracias a Torrent de Dones.

El salón de actos del ayuntamiento se llenó de público. Entre ellos, Matías Alonso. / José Manuel López

También relató uno de los episodios más crueles y simbólicos: el de Josep Comes Benavent, que, al volver de un almuerzo en el Pantano, pasaron por el Nostre Bar –quizá, Ca Uiset- a tomar café junto “Pinyol” i “Nelet” y a modo de broma gritó “¡Viva Negrín!”, un grito que le costó la vida. Justo el mismo dia, 30 de julio, que detuvieron a Trinidad Garrigues, que por responder con una bofetada a una agresión del carcelero, le acarreó el fusilamiento. Y justo el mismo dia, los fusilaron a ambos, el 17 de agosto.

Testimonios familiares de Javi Yago, Tomás Roselló, Juana Bernal y Ramón Fenoll, descendientes de los fusilados Salvador Yago, Salvador Blasco, Juan Bernal y Carmen Fenoll. / José Manuel López

También ha sonado el nombre de Horacio Pérez i Pérez, considerado el primer vecino de Torrent fusilado tras la guerra, ejecutado el 17 de abril de 1939 en Paterna por su condición de oficial de la Armada y ha hablado de “los otros muertos”, aquellos que no llegaron al paredón, pero fueron igualmente víctimas de la represión: quienes murieron en prisión, en prisión atenuada o intentando huir desesperadamente, como el caso de Josep Martínez Carratalá, conocido como “Mentus”, símbolo de esa otra muerte más silenciosa y menos contada.

Ejecutados en el muro del cementerio

Además, se ha puesto el foco en los primeros torrentinos fusilados en el propio muro del cementerio de Torrent, antes incluso de que muchos fueran trasladados a Paterna y en el grupo que están dos de los homenajeados de la noche.

La fiscal Susana Gisbert, entre Andrés Campos y Jesús Ros. / José Manuel López

La intervención de Susana Gisbert, fiscal delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una de las voces más reconocidas en este ámbito, clausuró institucionalmente la jornada poniendo el foco en la memoria como una cuestión de justicia, reparación y dignidad democrática.