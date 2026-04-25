Comunicación satelital Starlink e Iridium: la apuesta de Paterna por la seguridad si caen los móviles

El Ayuntamiento de Paterna continúa consolidando un modelo de gestión innovador aplicado a los servicios públicos, con especial atención a garantizar la seguridad de los paterneros y paterneras. Y es que la Policía Local ha incorporado dos sistemas de comunicación satelital que permiten mantener operativos los servicios de emergencia y garantizar la continuidad de las comunicaciones en cualquier punto del término municipal ante cualquier incidencia, incluso en caso de caída total de las redes móviles convencionales.

Así lo ha anunciado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, quien ha destacado que “hoy Paterna cuenta con dos vías de comunicación alternativas, independientes y redundantes que aseguran que, incluso ante una caída total de las redes convencionales, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad seguirán conectados, coordinados y actuando con eficacia y operatividad”.

Sagredo ha remarcado que “esto no es solo inversión en tecnología: es prevención, es anticipación y es nuestro compromiso político para garantizar la seguridad de los paterneros y paterneras”.

El primero de estos sistemas es una antena fija instalada en la sede Central de la Policía Local, conectada a la red de satélites de Starlink. Esta infraestructura asegura la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia y refuerza la coordinación operativa de los cuerpos de seguridad ante fallos generalizados de la telefonía móvil.

El sistema Starlink ofrece conexión a Internet de alta velocidad, funcionalidades de GPS mejoradas y está diseñado para operar en entornos complejos y zonas de desastre, al apoyarse en una amplia red de satélites que garantiza un rendimiento estable durante intervenciones de emergencia. Además, incorpora soluciones complementarias para asegurar la comunicación incluso cuando los terminales receptores carecen de cobertura en sus redes habituales.

No dependen de redes terrestres

El segundo sistema lo conforman dos dispositivos de telefonía satelital Iridium 9555. Estos terminales no dependen de redes terrestres, ya que cuentan con antena propia y permiten la comunicación directa entre dispositivos, siempre que se utilicen en exteriores.

Por su parte, la Teniente Alcalde de Interior, Movilidad y Sostenibilidad, Nuria Campos, ha subrayado que “la inversión constante en recursos y medios técnicos punteros durante la última década ha permitido a nuestra Policía Local situarse a la vanguardia del servicio público, ofreciendo respuestas más rápidas y reforzando la tranquilidad y seguridad de todos los vecinos y vecinas”.

Operar en zonas sin cobertura

A estas herramientas se suma una antena portátil Starlink con batería integrada, diseñada para su despliegue en vehículos policiales o puntos de intervención. Este equipo permitirá también a la Policía Local de Paterna operar en zonas sin cobertura terrestre, reforzando así la capacidad de respuesta en cualquier escenario.

Con esta nueva inversión, Paterna reafirma su compromiso con la modernización de los servicios esenciales mediante la incorporación de tecnología de última generación, garantizando que sus cuerpos de seguridad permanezcan siempre conectados, preparados y plenamente operativos para responder con eficacia ante cualquier emergencia.