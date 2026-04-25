El Instituto de las Mujeres exige a Torrent la retirada de una campaña publicitaria contra el derecho al aborto

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Igualdad, ha enviado una carta a la alcaldesa popular de Torrent, Amparo Folgado, que gobierna con Vox, tras recibir varias quejas relacionadas con una campaña publicitaria difundida en marquesinas del municipio. Dicha iniciativa promovida por la Concejalía de Infancia y Familia muestra el vientre de una mujer embarazada, acompañado del dibujo de un feto y los lemas “Di sí a la vida” y “Torrent, sí a la vida”.

Según se detalla en la misiva, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), encargado de velar por una representación adecuada de las mujeres en distintos ámbitos como la publicidad o los medios de comunicación, ha analizado esta campaña porque "ha recibido quejas" por el cartel difundido en el circuito de marquesinas.

"El acceso a la interrupción voluntaria es un derecho"

Asimismo, recuerda el marco legal vigente en España en relación con los derechos reproductivos: “Quiero recordarle que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta norma garantiza el derecho a decidir sobre la propia maternidad como parte de la libertad física y reproductiva de las mujeres”.

"La campaña institucional estigmatiza este derecho"

El escrito también alude a recomendaciones de organismos internacionales, señalando que “diversos organismos internacionales han subrayado la estrecha relación entre los derechos de las mujeres y la protección de su salud sexual y reproductiva”. En esta línea, añade que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Parlamento Europeo han instado a garantizar el acceso seguro al aborto como un elemento fundamental para la salud de las mujeres, por lo que “una campaña institucional que estigmatiza indirectamente este derecho contraviene el espíritu de este consenso internacional”.

"La difusión de mensajes con presión moral o social atenta contra dicha salud"

En relación con el ámbito municipal, la directora del Instituto de las Mujeres hace referencia al II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Torrent 2023-2027, destacando que incluye entre sus ejes la calidad de vida y la salud de las mujeres. En este sentido, advierte de que “la difusión de mensajes que ejercen presión moral o social sobre la libre decisión reproductiva atenta contra dicha salud y bienestar”.

La directora advierte, además, de que dicho plan municipal “entra en contradicción con la difusión de esta campaña, cuyo mensaje resulta contrario a las leyes estatales y a los valores fundamentales señalados”. En esta línea, añade que “el uso de espacios y fondos públicos para promover visiones que colisionan con derechos reconocidos supone un perjuicio a la pluralidad y a la libertad de las ciudadanas de su municipio”.

Publicidad en contra la dignidad de la persona

El escrito también hace referencia a la legislación en materia publicitaria, recordando que “la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, considera ilícita toda publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española”. Asimismo, precisa que esta normativa incluye “los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, ya sea utilizando su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, o asociando su imagen a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento”.

"Le solicito que retire dichos mensajes"

Por todo ello, y apelando a la responsabilidad de las administraciones públicas, la directora concluye solicitando al ayuntamiento que actúe en consecuencia: “Por este motivo, y dada la especial obligación y responsabilidad que las Administraciones Públicas tenemos de evitar transmitir cualquier contenido que pueda contribuir a fomentar la desigualdad o la discriminación de las mujeres, en el ejercicio de mis competencias y en el marco de la cooperación y colaboración institucional, le solicito que lleve a cabo las actuaciones oportunas para retirar dichos mensajes de los soportes en los que permanezcan activos, así como para evitar su repetición en futuras acciones que se desarrollen desde ese ayuntamiento”.

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Rechazo de la oposición

A mediados de abril la Comisión Ejecutiva Local del PSOE de Torrent celebró dos resoluciones. Una de ellas era sobre la aparición de cartelería en mobiliario urbano con mensajes en contra del aborto, vinculados a la plataforma local ‘Torrent Sí a la Vida’, con el logo oficial del consistorio. Estos mupis generaron gran rechazo entre la oposición del gobierno torrentino, mostrando su total desacuerdo a esta campaña.