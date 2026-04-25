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Una riada histórica

Vandalizan el memorial de las víctimas de la dana en Albal y arrasan el espacio de homenaje

El próximo 8 de mayo se celebrará un acto de restauración para devolver la dignidad al espacio de recuerdo y homenajear a las víctimas de la tragedia

Placa arrancada y tirada en el suelo del parque de Albal.

Placa arrancada y tirada en el suelo del parque de Albal. / Levante-EMV

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Albal

El municipio de Albal está conmocionado tras un acto vandálico perpetrado en el Parc de Correus contra el memorial en recuerdo de las 230 víctimas mortales de la dana del 29 de octubre de 2024. La placa conmemorativa fue arrancada, las velas destrozadas y el espacio de homenaje completamente arrasado, en lo que vecinos y colectivos califican como un ataque directo a la memoria colectiva. Al parecer los hechos ocurrieron el 15 de abril

El memorial, creado el 18 de julio de 2025 por iniciativa vecinal, se había consolidado como un lugar de duelo y recuerdo. En torno a un olivo —símbolo de paz y permanencia—, familiares y ciudadanos mantenían vivo el homenaje con flores, lazos negros y velas encendidas. Ahora, la escena es de devastación: restos esparcidos, elementos rotos y la placa tirada en el suelo evidencian la magnitud del destrozo.

Exigencia de una investigación

La reacción ciudadana no se ha hecho esperar. Así se exige al ayuntamiento una actuación inmediata para restaurar el espacio, así como una investigación que permita identificar a los responsables.

Zona vallada tras el acto vandálico.

Zona vallada tras el acto vandálico. / Levante-EMV

También se reclama una condena unánime por parte de todas las instituciones ante unos hechos que trascienden el vandalismo y afectan directamente al respeto hacia las víctimas y sus familias.

Acto de restauración

Como respuesta, los vecinos han convocado un acto de restauración del memorial el próximo 8 de mayo, a las 20:00 horas, en el mismo Parc de Correus. La cita servirá para recolocar la placa, recuperar el espacio de recuerdo y rendir homenaje a las víctimas cuando se cumple año y medio de la tragedia.

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Pese a la violencia del ataque, el olivo plantado en memoria de las víctimas sigue en pie. Y con él, la voluntad de un pueblo que se niega a olvidar.

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