Casi 500 personas participan en la cuarta edición del encuentro 'Camina' por la salud en l'Horta Sud

Cerca de 500 personas han participado en la cuarta edición del encuentro 'Camina', una iniciativa de promoción de la salud en l'Horta Sud que busca fomentar la actividad física y reducir el sedentarismo como vía para mejorar el bienestar físico, emocional y social de la población. El programa está organizado por los departamentos de salud València La Fe y Doctor Peset, con la colaboración del Centro de Salud Pública de Alzira y de los ayuntamientos participantes.

La actividad central de esta edición ha sido una caminata de tres kilómetros por el puerto de Catarroja, un entorno natural escogido por sus beneficios en la reducción del estrés y la mejora del estado de ánimo. Las personas participantes han llegado en autobuses al punto de encuentro en torno a las 9.30 horas y, a continuación, se ha desarrollado la marcha y un almuerzo saludable ofrecido por los consistorios. También han asistido las direcciones de Atención Primaria tanto de los dos hospitales como de Salud Pública de Alzira.

Un momento de la caminata. / Levante-EMV

Este año, en el encuentro han participado vecinos y vecinas de Albal (alrededor de 100 personas), Sedaví (100), Silla (70), Benetússer (más de 60), Massanassa (unas 60), además de Alcàsser, Llocnou de la Corona, Beniparrell y Catarroja.

Cada paso suma salud

El objetivo del programa 'Camina' es mejorar la salud de la población a través del ejercicio regular, aunque ha ido incorporando una dimensión social cada vez más relevante. La promotora de la iniciativa en el Centro de Salud Pública de Alzira, Amparo Ródenas, ha manifestado: “en cada 'Camina', cada paso suma salud y cada conversación construye comunidad”. Y ha añadido que “salir a andar en grupo genera un sentimiento de pertenencia, refuerza las relaciones sociales y crea redes de apoyo estables en cada municipio”.

En esta edición se han sumado actividades complementarias como propuestas culturales, excursiones a la naturaleza o talleres de educación para la salud. El programa también avanza hacia un enfoque intergeneracional, con la participación de personas jóvenes y de centros educativos que aprovechan las caminatas como espacios de encuentro entre generaciones.

El perfil mayoritario de las personas participantes en el proyecto son mujeres de edad avanzada que viven situaciones de soledad no deseada. Para ellas, este programa se ha convertido en un encuentro clave “donde sentirse escuchadas, activas y parte de un grupo”, tal como afirman Loli López y María Picó. También facilita la incorporación de personas recién llegadas a los municipios.

Indicadores de salud

Desde el punto de vista sanitario, el programa incluye el seguimiento de distintos indicadores de salud, como la tensión arterial, el peso o la movilidad. Los resultados apuntan a mejoras en el control de enfermedades crónicas, en la capacidad física y en el bienestar emocional.

Para quienes participan por primera vez, la iniciativa supone una oportunidad para iniciarse en hábitos saludables en un entorno cercano y positivo, demostrando que pequeños cambios pueden tener un impacto significativo en la salud y la calidad de vida.