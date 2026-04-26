Deporte
El burjassotense Ginés Fernández Oller es galardonado con el 9º DAN de Karate
La Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas otorga el noveno DAN a Ginés Fernández Oller por su dedicación deportiva
Tras conseguir, hace unos meses, el máximo grado de conocimiento y reconocimiento de la Federación de Kickboxing de la Comunitat Valenciana, el noveno DAN de kickboxing, lo que lo acredita como uno de los instructores de mayor rango en la Comunidad y en España, el burjassotense Ginés Fernández Oller ha sumado un nuevo reconocimiento.
En este caso, Ginés ha recibido el 9º DAN de Karate, otorgado por la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas, un grado que reconoce no sólo su trayectoria deportiva, sino, también, los años de dedicación, compromiso y transmisión de valores dentro y fuera del tatami, como han señalado desde la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana.
Este reconocimiento lo ha recibido junto a José Baeza López.
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