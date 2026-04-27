Burjassot celebra su XV Feria de Comercio y Gastronómica

La Ciudad de los Silos celebró este pasado fin de semana –sábado y domingo–, en el parque municipal de la Granja, la XV Feria de Comercio y Gastronómica con éxito de participación y afluencia de visitantes.

Organizado por el Ayuntamiento a través de la empresa pública Cemef, en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Burjassot y el Mercado Municipal L’Almara, junto con el consorcio para la creación de empleo Pactem Nord de l’Horta, la Generalitat y Caixa Popular, el evento reunió más de medio centenar de establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios.

Además, como entidades invitadas, participaron la asociación Amics de les Orquídies de Burjassot (AOB), la Asociación Fibromialgia Valencia Norte (Afivan) y el Aula de Ciencia y Educación Ambiental de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre).

A la apertura del encuentro concurrió una representación municipal encabezada por el alcalde de Burjassot, Rafa García, y la concejala de Comercio, Rosa Coca, en compañía de agentes del tejido asociativo del pueblo. Lo primero que hicieron al llegar al recinto ferial fue visitar cada parada y conversar con sus responsables, los mismos que año tras año –cada día– hacen todo lo posible por “seguir levantando la persiana”.

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Como en sus anteriores convocatorias, la Feria del Comercio y Gastronómica incluyó un amplio abanico de propuestas y actividades para el esparcimiento de todos los públicos a cargo de diversos colectivos del municipio. Teatro, música, pintura, deporte y talleres, entre otras atracciones, marcaron dos intensas jornadas que el paisaje del parque de la Granja –pulmón verde de Burjassot– terminó de completar.