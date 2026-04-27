Burjassot firma un convenio de colaboración con Fem Salut Mental

El Ayuntamiento de Burjassot ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Fem Salut Mental de la localidad, con el objetivo de desarrollar programas y actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, así como favorecer su integración social en el municipio.

El alcalde de Burjassot, Rafa García y la presidenta de Fem Salut Mental, Rosa Mª Bayarri, con la compañía de la concejala de Sanidad, Isabel Mª Mora, han sido los encargados de rebircar el documento.

Puntos del convenio

El acuerdo establece el marco de colaboración entre el consistorio y la entidad para la puesta en marcha de iniciativas orientadas a la atención, acompañamiento y formación de personas con enfermedad mental, promoviendo su autonomía personal y el bienestar tanto de las personas usuarias como de su entorno familiar.

En virtud del convenio, el Ayuntamiento de Burjassot se compromete a conceder a la asociación una subvención anual de 6.250 euros, destinada a financiar el desarrollo de estas actividades y programas de intervención social.

Por su parte, Fem Salut Mental se compromete a ejecutar el proyecto subvencionado, desarrollar acciones de apoyo y acompañamiento a las personas beneficiarias, así como a colaborar con el Ayuntamiento en la difusión de las actividades y en la promoción de iniciativas que contribuyan a la sensibilización social en materia de salud mental.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y consolidrá la colaboración entre ambos firmantes en el ámbito de la sanidad y la salud.