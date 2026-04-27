Una cafetería 100% libre de gluten une a los alcaldes de Aldaia y Alaquàs

Tomar un café con una napolitana de chocolate, comerse un brownie de postre o una coca salada para almorzar en para muchos un manjar inalcanzable debido al gluten. Es lo que les pasa al 1-2% de la población española que es celiaca según las últimas estimaciones. Un segmento de población que han decidido ser prioritario para dos emprendedoras de Aldaia, que este pasado viernes 24 del abril decidieron abrir en Alaquàs "Prestigio", el único establecimiento en la localidad de l'Horta Sud 100% libre de gluten.

No lo dicen solo sus propietarias sino también Acecova (Asociación de Personas Afectadas de Enfermedad Celíaca de la Comunidad Valenciana), una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1998 para asesorar, informar y mejorar la calidad de vida de las personas celíacas y sus familias en la Comunidad Valenciana. Además, trabajan con más de 100 locales (restaurantes, obradores) para garantizar la ausencia de contaminación cruzada, ofreciendo el sello "Moments Sense Gluten".

Precisamente una representante de Acecova estuvo presente en la apertura del local, acompañada por los alcaldes de Aldaia y Alaquàs, Guillermo Luján, y Toni Saura,que no dudaron en unirse en apoyo de esta iniciativa que tiene ADN compartido, tal y como explica el propio Luján en sus redes: "Quan es barreja l’ADN alaquaser i aldaier… passen coses bones . Hui celebrem molt més que una obertura: una iniciativa valenta que naix per fer la vida més fàcil a les persones amb intoleràncies alimentàries. Alaquàs y Aldaia compartim moltes coses… i ara també un projecte que aposta per la inclusió, la qualitat i fa poble. Quan s’emprén amb cor i consciència, l’èxit sempre té millor sabor",.

Junto al alcalde de Alaquàs Toni Saura, también estuvieron presentes sus concejalas Marta Murciano, Sandra Conde, además de la concejala de Aldaia, Laura Delgado y Mirama, de Acecova.