Éxito solidario en Paterna: la RunCáncer reúne a 1.000 personas y recauda más de 8.000 euros

Con alrededor de 1.000 participantes y una recaudación de 8.665 euros la RunCáncer de Paterna se convirtió en todo un éxito. El pasado domingo, la prueba deportiva solidaria, que contó con modalidad de carrera y de marcha no competitiva, partió de la calle Ramón Ramià Querol y recorrió 4’5 km por algunas de las calles principales de la ciudad, aunando solidaridad y deporte en un mismo evento.

En el apartado competitivo, los primeros en cruzar la línea de meta fueron Julián Ramírez García, en categoría masculina, con un tiempo de 12:50, y Pilar Villaplana Caudet, en categoría femenina, que finalizó el recorrido en 16:25, ambos pertenecientes al Club de Atletismo Cárnicas Serrano.

La organización del evento corrió a cargo del Ayuntamiento de Paterna, a través del área de Deportes, en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer, la Junta Local del Cáncer de Paterna, los Servicios Deportivos Municipales y la Fundación para la Promoción del Deporte Local de Paterna (FUNDELP).

Los participantes de la carrera. / A. P.

Entrega de trofeos

El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, junto al Teniente Alcalde de Deportes, Educación e Innovación, José Manuel Mora, y la presidenta de la Junta Local del Cáncer de Paterna, Pilar Martínez, fueron los encargados de entregar los trofeos a las personas ganadoras, así como el cheque simbólico con la recaudación obtenida, procedentes de la venta de dorsales, camisetas y otros artículos.

Durante el acto, Sagredo puso en valor “la labor encomiable de la Junta Local contra el Cáncer de Paterna, encabezada por su presidenta y su junta directiva”, al tiempo que agradeció “tanto el esfuerzo y entrega de todas las componentes de la asociación como la ejemplar respuesta del pueblo paternero, que siempre se vuelca cuando se trata de apoyar causas solidarias que mejoran la vida de todos”.

Del mismo modo, José Manuel Mora resaltó la sensibilidad social de la ciudad y señaló que “eventos como este reflejan el espíritu solidario y activo de Paterna, una ciudad implicada que participa en iniciativas que van más allá del deporte”.