La Fiesta de la Primavera de Torrent congrega a miles de vecinos en l’Hort de Trénor

Torrent vivió este domingo una mañana inolvidable con la celebración de la Fiesta de la Primavera en l’Hort de Trénor, una jornada familiar y participativa que congregó a miles de vecinos y vecinas en uno de los enclaves verdes más emblemáticos de la ciudad. Organizada por la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent junto a la empresa municipal Nous Espais, la iniciativa se convirtió en todo un éxito de asistencia y participación, consolidándose como una de las citas familiares más destacadas de esta primavera.

Desde primera hora de la mañana, centenares de familias comenzaron a acceder al histórico jardín para disfrutar de una programación pensada para todas las edades. Entre las 10:00 y las 14:00 horas, l’Hort de Trénor se transformó en un gran espacio de convivencia, ocio y educación ambiental, donde mayores y pequeños pudieron compartir una jornada al aire libre en contacto directo con la naturaleza.

Uno de los talleres infantiles que se celebró. / A. T.

El recinto presentó durante toda la mañana una imagen llena de vida, color y ambiente festivo. Niños y niñas participaron activamente en los distintos talleres creativos, juegos y actividades diseñadas especialmente para ellos, mientras los adultos aprovecharon la ocasión para redescubrir este parque municipal, considerado una de las joyas patrimoniales y botánicas de Torrent.

Vistas guiadas

Uno de los grandes atractivos de la jornada fueron las visitas guiadas al Hort de Trénor, que permitieron a numerosos asistentes conocer con mayor profundidad la historia, singularidad y riqueza medioambiental de este espacio. A través de distintos recorridos programados durante la mañana, los participantes pudieron descubrir los rincones más especiales del jardín, su valor paisajístico y la importancia de conservar este pulmón verde situado en pleno casco urbano.

También despertó gran interés la gincana por el bosque, una propuesta lúdica y educativa que hizo las delicias de los más pequeños. A través de pruebas, pistas y juegos relacionados con la naturaleza, los participantes recorrieron distintas zonas del parque aprendiendo sobre flora, fauna y sostenibilidad de una forma divertida y dinámica.

Actividades infantiles

Las actividades infantiles fueron constantes durante toda la jornada. Talleres como “Crea tu paisaje”, collage con elementos vegetales, los juegos del bosque, los talleres de esquejes y pintura, así como propuestas tan originales como las flores de gominola o el divertido “Sr. Potato Pelopincho”, registraron una excelente acogida. La programación, dinamizada por colectivos especializados en animación y educación ambiental, consiguió captar la atención de decenas de niños y niñas durante toda la mañana.

Los niños disfrutan con las actividades infantiles. / A. T.

Otro de los momentos más esperados llegó con la presencia de personajes infantiles como Bluey y Bongo, que hicieron las delicias del público familiar, especialmente entre los más pequeños, que no quisieron perder la oportunidad de fotografiarse y compartir momentos de diversión con ellos.

Comercio local

Además del componente lúdico, la jornada tuvo también una importante vertiente de apoyo al comercio local. Floristerías y viveros de Torrent instalaron distintos puestos de venta de flores y plantas, llenando de color los paseos del jardín y ofreciendo a los asistentes la posibilidad de adquirir productos de proximidad. Muchas familias aprovecharon la cercanía del Día de la Madre, que se celebrará la próxima semana, para comprar flores y detalles especiales.

La Fundació Espurna también tuvo un destacado papel durante la mañana, colaborando con la organización y ofreciendo granizados saludables que ayudaron a refrescar la jornada y fueron muy bien recibidos por los asistentes, especialmente ante las agradables temperaturas primaverales registradas durante el evento.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, asistió a la celebración y recorrió los distintos espacios instalados en l’Hort de Trénor, compartiendo tiempo con vecinos, entidades colaboradoras y participantes. Durante la jornada, destacó el valor de este tipo de iniciativas para reforzar la convivencia y acercar los espacios naturales a la ciudadanía.

Folgado afirmó que “es un día para las familias, para su disfrute y para conocer mejor la belleza y el valor de este parque municipal que es una maravilla como es l’Hort de Trénor”. La alcaldesa también puso en valor la implicación del comercio local en esta cita, señalando que “además colaboramos con las floristerías y viveros locales que han querido sumarse a este día, comprando flores para el Día de la Madre que será la próxima semana”.

Uno de los talleres medio ambientales para los más pequeños. / A. T.

Jornadas medio ambientales

Asimismo, la primera edil avanzó la voluntad del equipo de gobierno de seguir apostando por este tipo de encuentros medioambientales y familiares. “Seguiremos impulsando jornadas medioambientales para toda la familia en l’Hort de Trénor para poder conocerlo mejor también en otras épocas del año, hay mucho Trénor por descubrir”, aseguró.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, mostró su satisfacción por la excelente respuesta ciudadana y subrayó el objetivo de la iniciativa. “La gran acogida que ha tenido esta Fiesta de la Primavera demuestra que los torrentinos quieren disfrutar de sus espacios verdes y participar en actividades saludables al aire libre. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para poner en valor nuestro patrimonio natural y acercarlo a todas las generaciones”, señaló.

Gozalvo destacó además la importancia de combinar ocio y concienciación ambiental. “Hoy hemos comprobado que es posible aprender a cuidar la naturaleza mientras se disfruta en familia, y ese es el camino que queremos seguir impulsando desde la concejalía”, añadió.

Junto a la alcaldesa y al concejal de Medio Ambiente estuvieron presentes diversos miembros del equipo de gobierno municipal, entre ellos los concejales Sonia Roca, Mª Ángeles Lerma, Amparo Chust y Adelina González, quienes compartieron la mañana con los asistentes y visitaron los diferentes espacios de actividades.

El éxito de participación confirmó el enorme atractivo de l’Hort de Trénor como espacio de referencia para la vida social, cultural y medioambiental de Torrent. Su entorno privilegiado, su valor histórico y su riqueza botánica lo convierten en un lugar ideal para acoger propuestas familiares como esta Fiesta de la Primavera, que logró unir diversión, naturaleza, comercio local y convivencia ciudadana.

Con esta multitudinaria jornada, Torrent vuelve a demostrar su apuesta decidida por las actividades al aire libre y por la recuperación de sus espacios verdes como puntos de encuentro para vecinos de todas las edades. La Fiesta de la Primavera se despide dejando una excelente imagen de participación y entusiasmo, y con el deseo compartido de que l’Hort de Trénor continúe acogiendo nuevas iniciativas a lo largo del año.