Foios impulsará la creación de huertos comunitarios

El Ayuntamiento de Foios, a través de laconcejalía de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, ha mantenido la primera reunión de trabajo para compartir ideas entre personas interesadas sobre las diferentes posibilidades a la hora de implementar los primeros huertos ecológicos comunitarios en este municipio de l’Horta Nord.

La concejala de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Foios, Amparo Pérez, ha manifestado que “nuestro pueblo tiene una idiosincrasia ideal para impulsar huertos ecológicos comunitarios porque se dan muchos factores favorables para poder desarrollarlos, aun así, estamos trabajando en las diferentes maneras para constituirlos de manera eficaz y eficiente”.

En la primera reunión entre personas interesadas, colectivos y el Ayuntamiento de Foios, que se celebró el jueves pasado, se intercambiaron ideas sobre las diferentes fórmulas que existen para crear cultivos colectivos, tanto desde el punto de vista formal como práctico, así como se expresaron las motivaciones para desarrollarlos.

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En esta primera sesión, miembros del colectivo Del Camp a la Taula contaron a las personas asistentes como fue su experiencia de éxito en Albal, explicando detalles del proceso de creación de los huertos ecológicos comunitarios en el municipio de l’Horta Sud mediante un proceso de compostaje.