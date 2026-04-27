El incendio de un camión abandonado junto a la A-3 provoca una densa humareda visible desde València y l'Horta

Una densa columna de humo visible a kilómetros de distancia ha alarmado este lunes por la tarde a los conductores y vecinos de València y l'Horta. Pese a lo impactante de las imágenes, que rápidamente han circulado en redes sociales y aplicaciones de mensajería, el incendio no ha sido grave.

Vista del incendio desde la A-3 / Levante-EMV

Se trata de un camión cisterna abandonado en un descampado junto a la A-3, en el término municipal de Mislata, que ha ardido por causas que se desconocen. Tal como afirman desde el Consorcio Provincial de Bomberos, el fuego se ha declarado a las 18:47 horas. Hasta la zona se han desplazado tres dotaciones de bomberos de Paterna y Torrent, un jefe de sector y un sargento.

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Incendio de un camión abandonado junto a la A-3 / CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS VALENCIA

En este momento, los bomberos trabajan en la extinción del incendio y en refrescar la zona.