La Mancomunitat l’Horta Nord recibe un premio por el proyecto europeo para impulsar una agenda cultural conjunta

La Mancomunitat l’Horta Nord ha sido galardonada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en la VIII Edición de los Premios Buen Gobierno, dentro de la categoría “Gestión de proyectos europeos y sostenibilidad territorial”, por el proyecto "Recup: Reinventando la cultura en entornos urbanos”.

Este reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado por la Mancomunitat en el marco del programa europeo URBACT IV (2021-2027), una iniciativa de cooperación urbana que impulsa soluciones innovadoras, sostenibles y participativas para mejorar la vida de las personas desde el ámbito local y con una clara vocación europea.

En el marco de este proyecto, la Mancomunitat l’Horta Nord ha impulsado la agenda cultural conjunta “La Cultura de l’Horta Nord”, una plataforma compartida que permite a los municipios mancomunados y al personal técnico y agentes culturales del territorio incorporar y difundir su programación en un espacio común. La agenda, disponible en www.culturahortanord.com, es una herramienta creada para facilitar el acceso de la ciudadanía a la oferta cultural del territorio, reforzando la visibilidad del tejido cultural local y fomentando la cooperación entre municipios.

Iniciativas útiles para la ciudadanía

El premio ha sido recogido por Alicia Piquer, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rafelbunyol y miembro del URBACT Local Group, en representación del presidente de la Mancomunitat l’Horta Nord, Fran López.

El vocal de Proyectos Europeos, Paco Gómez, ha señalado que este reconocimiento “pone en valor el trabajo conjunto desarrollado por los municipios y la Mancomunitat para transformar la cooperación europea en iniciativas útiles para la ciudadanía”, subrayando que programas como URBACT “adquieren pleno sentido cuando se traducen en oportunidades concretas para los territorios, en este caso mediante la cultura, la colaboración institucional y herramientas que mejoran la difusión de la actividad cultural en l’Horta Nord”.

En este sentido, Gómez ha destacado que “la cultura constituye un elemento clave de cohesión social, identidad compartida y acceso en igualdad a servicios esenciales”, y ha añadido que proyectos como RECUP evidencian que “las políticas europeas pueden reforzar el papel de los municipios como espacios de innovación, proximidad y desarrollo social”, al tiempo que ha remarcado que este galardón “anima a seguir impulsando una Europa cercana, alineada con el municipalismo y comprometida con territorios más sostenibles y cohesionados”.

Trabajo colaborativo

La Mancomunitat l’Horta Nord ha agradecido a la FVMP la concesión de este reconocimiento, que hace extensivo tanto a los municipios participantes como al conjunto de socios europeos del proyecto RECUP, fruto de un trabajo colaborativo basado en el intercambio de conocimiento y la cooperación entre territorios.

Asimismo, la entidad ha reafirmado su voluntad de dar continuidad a esta línea de trabajo, con la aspiración de impulsar una nueva edición del proyecto que permita seguir consolidando y ampliando la agenda cultural comarcal como herramienta de dinamización y vertebración territorial.