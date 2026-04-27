Paiporta gana más de 200 plazas de aparcamiento público para mejorar la movilidad en el municipio

Facilitar la movilidad urbana, rediseñar el espacio público y dar solución a la falta de plazas de estacionamiento dentro del municipio. Estos son tres de los objetivos principales a los que responde la nueva actuación de mejora del aparcamiento público de Paiporta, situado en la Calle Mestre Serrano de la localidad como parte del ‘Plan Aparca’, para ordenar la circulación y tránsito de vehículos, impulsado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Reconstrucción y Movilidad Urbana.

Delimitar las zonas de aparcamiento público y promover la movilidad sostenible

Con una superficie total de 6.500 m2, el acondicionamiento y mejora de este solar ha permitido crear 220 plazas de estacionamiento para responder a las demandas de la ciudadanía, al aumento del parque de vehículos (más de 1.300 más respecto a antes de la dana) y al nuevo rediseño urbano de la localidad, atendiendo a los criterios de movilidad sostenible, accesibilidad y seguridad ciudadana. “Con esta actuación damos solución a una necesidad ciudadana, dado que se trata de un acondicionamiento enmarcado dentro de la estrategia de reconstrucción urbana en la que actualmente nos encontramos, y que atiende a la transformación eficiente de Paiporta en términos de sostenibilidad, accesibilidad de los espacios públicos y resiliencia climática”, explica el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.

Nuevo parking en un solar de la calle Mestre Serrano en Paiporta / A.P.

La intervención desarrollada en el solar situado en la Calle Mestre Serrano ha consistido en una ampliación de las plazas de parking ya existentes, además de la unificación provisional de las calles Poeta Llorente y Pintor Benedito de la localidad por medio de dos nuevos viales de manera temporal. De esta forma, se delimitan las zonas de aparcamiento para a su vez, crear pasillos de paso y circulación que agilicen los tiempos y regulen el flujo del tráfico. Especialmente en horas punta y en periodos de gran afluencia.

“Con la creación de estas nuevas plazas de aparcamiento damos un nuevo paso en la generación de parkings disuasorios que estamos impulsando en Paiporta a través del Plan Aparca, que se inició hace cuatro años y con el que hemos logrado habilitar más de 1.000 plazas de aparcamiento en las distintas zonas. Por medio de la reordenación del espacio público, se busca fomentar la movilidad sostenible, la accesibilidad al núcleo urbano y una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos”, explica Alejandro Sánchez, concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana.

Una nueva fase del Plan Aparca municipal

La incorporación de las 220 plazas de aparcamiento público se enmarca dentro del ‘Plan Aparca’ de Paiporta, un proyecto que se inició en 2022 para organizar el tráfico dentro del municipio y facilitar la movilidad de vehículos y viandantes, atendiendo al uso de espacios comunes, como parques y plazas, y del propio proceso de la reconstrucción del municipio. A través de esta iniciativa, se han conseguido habilitar más de 1.000 plazas de parking público tras el aumento del parque móvil después de la dana, que actualmente asciende a 18.185 vehículos en Paiporta.