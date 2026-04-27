Torrent impulsa el comercio local con premios de 100 euros por el Día de la Madre

Una campaña de dinamización comercial para el Día de la Madre, organizada por el Ayuntamiento de Torrent, a través de Idea't, sorteará tres premios de 100 euros cada uno entre los clientes que compren en los establecimientos adheridos. El objetivo de esta iniciativa, que sale a la calle con el lema “Comerç de Torrent: bones tendes i bona gent”, es el de incentivar las compras en el comercio de proximidad.

La campaña, que finalizará el 2 de mayo de 2026, busca reforzar el tejido comercial de la ciudad, premiar la fidelidad de los clientes y poner en valor la cercanía, calidad y atención personalizada que ofrecen los establecimientos de Torrent.

Compra en Torrent y gana premios directos

El eje central es el sorteo de tres premios de 100 euros cada uno, que se otorgarán mediante la Tarjeta +25, canjeable exclusivamente en los comercios adheridos a esta iniciativa.Tal y como se recoge en las bases del sorteo, por cada compra realizada en los establecimientos participantes durante el periodo de la campaña, los clientes recibirán una participación numerada que les permitirá optar a los premios. Cada papeleta dará derecho a participar en los tres sorteos previstos.

Los premios se asignarán en función de los números ganadores del Cupón Diario de la ONCE de los días 2, 3 y 4 de mayo de 2026, garantizando así un sistema transparente, público y objetivo.

Un impulso al comercio de proximidad durante todo el año

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Idea't para apoyar al comercio local a lo largo del año, fomentando hábitos de consumo responsable y de cercanía. La campaña no solo incentiva las compras, sino que también refuerza el vínculo entre comerciantes y clientes, generando actividad económica y dinamismo en las calles de Torrent.

Los premios, además, deberán reinvertirse en el propio comercio local, ya que la Tarjeta +25 solo puede utilizarse en los establecimientos adheridos, lo que contribuye a mantener el impacto económico dentro del municipio.

El cartel anunciador de la campaña comercial. / A. T.

Participación sencilla y accesible para todos

Podrán participar todas las personas mayores de edad que realicen compras en los comercios adheridos durante el periodo establecido. Cada establecimiento contará con participaciones que entregará a sus clientes junto con el justificante de compra.

Las personas ganadoras deberán recoger su premio en las oficinas de Idea't, presentando la participación premiada, el ticket de compra y su documento de identidad, en un plazo máximo hasta el 1 de junio de 2026.

Comercios participantes y compromiso con la ciudad

Los establecimientos que participan en la campaña son aquellos ubicados en el término municipal de Torrent, adheridos a la Tarjeta +25 y que exhiben el cartel oficial de la campaña. Su implicación es clave para el éxito de esta iniciativa, que vuelve a situar al comercio local como motor económico y social de la ciudad.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado la importancia del comercio de proximidad como uno de los pilares fundamentales del modelo de ciudad, “el comercio local es una pieza clave en la vida de nuestra ciudad, no solo por su impacto económico, sino por el valor social y humano que aporta a nuestros barrios. Nuestros comercios generan cercanía, confianza y dinamizan cada calle de Torrent, convirtiéndose en puntos de encuentro para vecinos y vecinas”.

Asimismo, la primera edil ha querido poner en valor el papel de la ciudadanía en el impulso de este sector, “cada compra en el comercio de proximidad es una inversión directa en nuestra ciudad. Apostar por nuestros comercios es apostar por el empleo local, por el tejido empresarial y por mantener viva la esencia de Torrent. Con campañas como esta, facilitamos además que ese compromiso tenga un retorno directo para quienes eligen comprar aquí”.

Por su parte, la concejala de Comercio y Mercados, Sandra Fas, ha destacado el carácter dinamizador de esta iniciativa dentro de la estrategia municipal de apoyo al sector, “desde el Ayuntamiento seguimos apostando firmemente por nuestro comercio local, porque es sinónimo de cercanía, calidad y confianza. Esta campaña refuerza ese vínculo entre comercio y ciudadanía, especialmente en fechas tan significativas, incentivando las compras y premiando la fidelidad de nuestros clientes”.

Además, Fas ha incidido en el efecto directo que este tipo de acciones tiene sobre la economía local, “queremos que cada compra en Torrent tenga un valor añadido, que el ciudadano perciba que apostar por el comercio de su ciudad tiene recompensa. Estas iniciativas generan movimiento, activan el consumo y contribuyen a que nuestros comercios sigan siendo competitivos, cercanos y referentes dentro de la ciudad”.

Una campaña que refuerza ciudad y economía

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Torrent continúa consolidando una línea de trabajo centrada en el impulso del comercio local, apostando por acciones atractivas, accesibles y con impacto directo en la ciudadanía.

La campaña del Día de la Madre se presenta así como una oportunidad perfecta para comprar en el comercio de siempre, apoyar a los negocios de proximidad y, además, optar a premios que revierten nuevamente en la propia ciudad.