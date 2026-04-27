Torrent celebra el modernismo con una ruta teatralizada que atrae a numerosos vecinos

El Ayuntamiento de Torrent, a través de la concejalía de Cultura, celebró el pasado sábado 25 de abril una nueva edición del ciclo “Rutes del Temps”, dedicada en esta ocasión al modernismo torrentino. La propuesta, que tuvo lugar a las 19:00 horas, reunió a numerosos vecinos y visitantes interesados en conocer de cerca uno de los periodos más significativos en la evolución urbana y social del municipio.

La Ruta Modernista ofreció un recorrido interpretativo por distintos enclaves del casco urbano vinculados a este movimiento artístico, permitiendo a los asistentes descubrir la huella que el modernismo dejó en la arquitectura local y en las formas de vida de finales del siglo XIX y principios del XX.

La actividad estuvo guiada por el investigador Tomás Roselló, quien aportó contexto histórico y claves interpretativas a lo largo del itinerario. Además, la participación del GTI Grup de Teatre añadió un componente escénico que enriqueció la experiencia mediante pequeñas intervenciones teatrales. Estas recreaciones permitieron al público acercarse de forma dinámica a los personajes y situaciones de la época, generando una conexión directa entre pasado y presente.

Ruta delTemps en Torrent. / A.T.

El recorrido se inició en el Museu Comarcal de l’Horta Sud y transcurrió por varios puntos emblemáticos de la ciudad, combinando divulgación histórica y dinamización cultural en un formato accesible y participativo.

"El patrimonio de Torrent despierta interés"

El concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha valorado muy positivamente la acogida de esta iniciativa: “La respuesta del público confirma que el patrimonio de Torrent despierta un gran interés cuando se presenta de forma cercana y experiencial. ‘Rutes del Temps’ nos permite seguir avanzando en nuestro objetivo de hacer de la cultura un elemento vivo y compartido”.

Asimismo, Sánchez ha subrayado la consolidación de este ciclo como una propuesta cultural de referencia en la ciudad, capaz de atraer a públicos diversos y fomentar el conocimiento de la historia local desde una perspectiva innovadora.

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La actividad, de carácter gratuito, forma parte de la programación cultural municipal orientada a acercar el patrimonio de Torrent a la ciudadanía, reforzando su valor como seña de identidad colectiva y motor de participación social.