Alfafar arranca del Ministerio el permiso para regenerar las zonas verdes de Alfalares

El Ayuntamiento de Alfafar ha conseguido arrancar del Ministerio el permiso para poder actuar en la regeneración de las zonas verdes de barrios como el de Alfalares, que están prácticamente en el mismo estado que tras la dana del 29 de octubre.

Hasta ahora, y según cuentan desde el consistorio de l'Horta Sud, el Gobierno no autorizaba realizar actuaciones puntuales sin iniciar previamente el gran proyecto de reconstrucción de zonas verdes, valorado en 7 millones de euros. Este proyecto de 7 millones incluye la renovación integral del Parque de la Sénia, el Parque 8 de Marzo, el Parque Ciudad de Calatayud con José Antequera, la Avenida Mediterráneo, la Plaza Poeta y los entrejardines de Orba.

«Los ciudadanos de Alfafar no nos merecemos que año y medio después esta zona de Alfalares continúe en estas circunstancias. Año y medio después, continúa igual que el primer día. Por fin, el ministerio nos ha autorizado a hacer actuaciones puntuales antes de que podamos hacer el gran proyecto que son 7 millones de euros, que en un futuro, en menos de un año, estarán las obras en marcha. Pero hasta entonces, por fin, el Ministerio nos ha autorizado unas actuaciones breves para que esto no esté en estas condiciones", señala el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.

Según ha avanzado el primer edil, en los próximos días comenzarán los trabajos de adecuación en las zonas verdes, como paso previo a la reconstrucción definitiva, prevista para finales de 2026 y principios de 2027.