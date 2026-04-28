Catarroja paga ayudas extraordinarias a 283 personas con dependencia severa tras la dana

El Ayuntamiento de Catarroja, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha hecho efectivo el pago de las ayudas extraordinarias destinadas a personas con grado 3 de dependencia o movilidad reducida afectadas por la dana de 29 de octubre de 2024. En total, 283 personas del municipio ya han recibido estas ayudas financiadas por el Estado.

Las ayudas, gestionadas por el consistorio que preside Lorena Silvent, se encuentran dentro de la línea de apoyo del Real Decreto-ley 7/2024, con una dotación específica de 899.794,40 euros dentro de la subvención global de 1.927.920 euros concedida por el Gobierno de España a Catarroja para paliar los efectos del temporal.

Colectivo especialmente vulnerable

La concejala de Bienestar Social, Núria Blanch, ha destacado que "estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable, que sufrió con mucha más intensidad las consecuencias de la dana".

En este sentido, ha remarcado que "muchas de estas personas tienen dificultades de movilidad o necesitan apoyo constante, y situaciones de emergencia como la que vivimos multiplican los riesgos y las dificultades".

A quien más lo necesitaba

Blanch ha subrayado que el objetivo de estas ayudas es "dar una respuesta efectiva a quien más lo necesitaba", y ha puesto en valor la labor municipal en su tramitación: "Desde el Ayuntamiento hemos trabajado intensamente para que estas ayudas estatales llegaran de forma eficiente a las personas beneficiarias".

Además, la concejala ha señalado que "estas ayudas no sólo son un apoyo económico, sino también un reconocimiento a la situación de vulnerabilidad que han vivido muchas familias de nuestro pueblo", y ha reiterado el compromiso municipal de continuar desplegando medidas para la recuperación social después de la fatídica riada.

Noticias relacionadas

Respuesta a la emergencia

Desde el consistorio remarcan que esta línea de ayudas forma parte de una estrategia más amplia de respuesta a la emergencia, con especial atención a los colectivos más vulnerables y con el objetivo de garantizar que la recuperación llegue a toda la ciudadanía.