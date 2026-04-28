Compromís de Foios, Meliana y Albalat reclama ejecutar ya la rotonda de la CV-300 para mejorar la seguridad vial

Compromís de Foios, Meliana y Albalat dels Sorells han presentado una moción conjunta para reclamar la ejecución inmediata de la rotonda prevista en la CV-300, antigua carretera de Barcelona, en el cruce entre los términos de Foios y Meliana. La actuación se plantea en la intersección de los carrers Cid Campeador y Enric Valor, en Meliana, y el carrer l’Horta, en Foios, dentro del proyecto de supresión del paso a nivel de la línea 3 de Metrovalència a su paso por Meliana.

La formación valencianista considera que esta infraestructura permitiría "mejorar de forma inmediata la movilidad y la seguridad vial" en uno de los puntos más conflictivos de la comarca, mientras la Generalitat Valenciana decide la solución definitiva para eliminar el paso a nivel.

Proyecto de la rotonda entre Foios y Meliana. / Levante-EMV

Según Compromís, las retenciones en la CV-300 son “habituales y continuadas” por la convivencia entre el tráfico rodado y ferroviario, una situación que afecta especialmente a Meliana, Foios y Albalat dels Sorells. Y denuncian que, en los últimos meses, se ha producido una situación de "bloqueo institucional que ha paralizado la ejecución del proyecto", de tal forma que se está revisando el proyecto inicial por parte de la Generalitat Valenciana y la apertura de un nuevo estudio de alternativas sin un calendario definido.

Proyecto redactado desde 2022

El proyecto para suprimir el paso a nivel está redactado desde junio de 2022, pero la actuación se encuentra pendiente de una decisión definitiva por parte de la Generalitat, que ha abierto un nuevo estudio de alternativas. Ante este escenario, Compromís defiende que la construcción de la rotonda no debe esperar, ya que se trata de una intervención ya prevista que no condicionaría la solución final para el cruce ferroviario.

El alcalde Ruiz

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha señalado que “no podemos permitir que las discrepancias políticas mantengan bloqueada una actuación clave para la seguridad de la ciudadanía y la movilidad de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos”.

El diputado Riera

En la misma línea, el diputado provincial y concejal de Meliana Josep Riera, ha defendido que “no tiene sentido bloquear totalmente un proyecto que contempla soluciones que hoy ya se podrían ejecutar, como la rotonda”, especialmente en un punto que acumula retenciones por el semáforo del carrer Ausiàs March y por las barreras del paso a nivel.

El alcalde Claramunt

Desde Albalat dels Sorells, su alcalde, Nicolau Claramunt, ha reclamado una coordinación institucional “efectiva y resolutiva” y ha defendido que los municipios afectados participen activamente en el proceso. Compromís recuerda que alcanzar una solución técnica para eliminar este paso a nivel ha requerido dos décadas, por lo que considera imprescindible avanzar ya en actuaciones parciales que mejoren la seguridad y la fluidez del tráfico.

Comisión técnica con los ayuntamientos

La moción incluye instar a FGV a ejecutar con la máxima celeridad la supresión del paso a nivel, exigir a la Generalitat Valenciana que priorice la rotonda prevista en la CV-300 y reclamar la creación de una comisión técnica con participación de los ayuntamientos implicados. Para Compromís, esta actuación es clave para reducir la siniestralidad, mejorar la conexión entre Meliana y Foios y garantizar una movilidad más segura y eficiente en l’Horta Nord.