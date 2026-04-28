Isabel Olmos: «La sentencia contra los macrofestivales abre un nuevo escenario en el área metropolitana»

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, advierte de que la sentencia judicial que prohíbe los macrofestivales de música en la ciudad de València puede tener consecuencias directas en el conjunto del área metropolitana. Según señala, la resolución tiene «todos los visos de modificar el panorama musical también en los municipios del área metropolitana».

Olmos recuerda que la Comunitat Valenciana es «un escenario constante de música, eventos y festivales durante todo el verano», pero considera que la posible llegada de grandes citas musicales a municipios como Torrent supone un cambio relevante. En este sentido, apunta que el hecho de que ciudades del entorno metropolitano puedan acoger festivales de gran formato «modifica mucho el panorama musical y también metropolitano».

La periodista sitúa a Torrent como uno de los municipios mejor posicionados para recibir este tipo de eventos, al tratarse de una ciudad «muy bien comunicada por metro» y con «grandes espacios que pueden acoger festivales y eventos». A partir de ahí, plantea si la comarca de l’Horta puede convertirse en «un nuevo escenario para acoger acontecimientos, actividades culturales y concentraciones musicales y teatrales de gran escala».

No obstante, Olmos subraya que esta nueva situación también abre importantes retos organizativos. A su juicio, cualquier apuesta por trasladar macroeventos a municipios que hasta ahora no están habituados a este tipo de concentraciones requerirá «muy buena planificación, muy buena organización» y capacidad suficiente para atender la llegada masiva de público.

La subdirectora de Levante-EMV incide especialmente en la importancia de la movilidad, la hostelería y el alojamiento. La nueva situación metropolitana, afirma, está «muy condicionada por la movilidad», por lo que los ayuntamientos que aspiren a acoger grandes festivales deberán prever con detalle cómo absorber ese impacto.

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Olmos concluye que la sentencia abre «un interrogante muy interesante» sobre el futuro de los festivales en el área metropolitana de València. Y deja en el aire una de las grandes incógnitas del calendario musical: el futuro del Festival de les Arts. «Esta es una tierra de festivales y habrá que ver cómo acaba todo esto con ese gran interrogante que es el Festival de les Arts. ¿Adónde irá?», se pregunta.