El Mercado Municipal de Alaquàs acoge la Noche de CAdA, un encuentro clave para el comercio de proximidad

Alaquàs celebró el pasado sábado 25 de abril una nueva edición de la Noche de CAdA, el encuentro anual del comercio local organizado por la Asociación de Comerciantes de Alaquàs que este año ha tenido lugar en el Mercado Municipal y se consolida como una de las citas más importantes del calendario social y económico del municipio.

El acto contó con la presencia del alcalde de Alaquàs, Toni Saura, concejalas de la Corporación Muncipal además de la presidenta del Mercado Municipal, Lola Sáez, y representantes de entidades como Confecomerç, Unión Gremial y el Pacto por la Ocupación de l'Horta Sud.

En su intervención, la presidenta de CAdA, Susana García, destacó que “el comercio local no es solo un lugar de compra, es proximidad, confianza y vida para nuestro pueblo”. Agradeció el apoyo constante del Ayuntamiento de Alaquàs, así como el trabajo conjunto con entidades y organizaciones que apoyan al comercio local, como Caixa Popular.

La presidenta Susana García durante su discurso. / A.A.

García destacó asimismo la implicación de comerciantes asociados y reconoció la tarea de los comercios y profesionales destacados del año, poniendo en valor su trayectoria, innovación, calidad y emprendimiento.

Premiados de la Noche de CAdA 2026

En cuanto a la trayectoria fueron reconocidos los comercios Inma Pons y Lencería Flori. En el apartado de Innovación, La Devesa; en Calidad, Floristería Tornasol y en Emprendimiento,Loli Maestre de Loysa Moda.

Reconocimiento a Flori Martínez, premio "Mujeres que hacen pueblo"

Además, esta edición incorporó un reconocimiento especialmente emotivo: el premio “Mujeres que hacen pueblo”, concedido a Flori Martínez, primera presidenta de CAdA, por su trayectoria, su implicación y por haber abierto camino a muchas mujeres dentro del comercio local y del movimiento asociativo de Alaquàs.

La presidenta junto al alcalde Saura y edilas de la corporación. / A. A.

Este reconocimiento puso en valor no solo su papel al frente de la asociación, sino también la fuerza de todas aquellas mujeres comerciantes que, con esfuerzo y constancia, han contribuido a construir pueblo desde sus negocios.

La gala, presentada por la periodista local Laura Sena, también puso en valor el trabajo colectivo que hay detrás del comercio de proximidad, destacando la colaboración de numerosos negocios locales y profesionales que hicieron posible el acontecimiento, así como la implicación del tejido comercial durante todo el año.