Educación
Padres del CEIP Cervantes de Godella protestan por la falta de conserje desde hace cuatro meses
La asociación de familias ha convocado una concentración ante el Ayuntamiento para reclamar una solución a la falta de conserje y otras deficiencias del centro escolar
El AFA del CEIP Cervantes de Godella han alzado su voz contra la ausencia de conserje desde hace cuatro meses y exige al Ayuntamiento que cubra la plaza. Esta situación provoca que sean los profesores los que tengan que dejar sus clases para abrir o cerrar la puerta de acceso por determinadas situaciones durante la jornada. Además, como señalan las familias, "hay una falta de limpieza de las zonas comunes de las que tiene que encargarse la conserjería, que también tienen que cubrir los docentes".
Para suplir la falta, el consistorio ha cubierto de forma provisional la plaza con un conserje en horario de ocho a nueve, pero que las familias no consideran suficiente.
Concentración de protesta
La asociación ha organizado una concentración coincidiendo con el próximo pleno del jueves para expresar su malestar ante el ayuntamiento por esta situación, a la que también están convocadas las familias del CEIP Barranquet. "Los dos centros sufrimos una falta de mantenimiento evidente", señalan desde el AFA. En el caso del Cervantes, como advierten, "estamos esperando que el ayuntamiento solucione unas deficiencias en la cocina para que la conselleria nos dote de equipamiento nuevo".
A esto se suma que "no se reparan las cosas que se rompen". "Hemos solicitado cuatro veces una reunión con el ayuntamiento desde antes de Fallas para comunicarle las deficiencias que sufre el centro y que al final repercute en el alumnado, y aún estamos esperando", señalan.
Oposición
Desde el consistorio, fuentes municipales señalan que actualmente hay abierto un proceso de oposición para cubrir seis plazas de conserje en la localidad, donde han coincidido estas vacantes por jubilación o enfermedad, en algunos casos, y dentro del proceso de estabilización del personal municipal. La plaza del colegio Cervantes se ha cubierto de forma excepcional para garantizar el correcto funcionamiento del centro con un horario de 8 a 9 horas.
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