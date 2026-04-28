Paterna celebra Arraigados: un encuentro que honra la identidad gallega y la diversidad de sus vecinos

Paterna ha vuelto a presumir este sábado de ser una ciudad abierta, diversa y ejemplo de convivencia con la celebración de una nueva edición multitudinaria de “Arraigados”, que tuvo lugar en el Parc Central.

El evento Arraigados, impulsado por el Ayuntamiento, rindió homenaje a la comunidad de Galicia, poniendo en valor las señas de identidad compartidas de quienes viven en la localidad, junto a la riqueza cultural del resto de residentes procedentes de todas las comunidades autónomas de España.

Encuentro de fraternidad ciudadana

Esta cita sociocultural se consolida así como un encuentro de fraternidad ciudadana y cultural, que a numerosos paterneros y paterneras entre representantes del tejido asociativo de la ciudad, vecinos y vecinas. Una inciativa que fomenta el intercambio de tradiciones, costumbres y raíces, reforzando el sentimiento de pertenencia a la ciudad.

El alcalde de Paterna y senador por Valencia, Juan Antonio Sagredo, participó en el acto junto a la Teniente de Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, y el presidente del Centro Gallego de Valencia, Manuel Fortés.

Durante su intervención, Sagredo subrayó que esta edición ha estado dedicada a la comunidad gallega residente en el municipio. En este sentido, destacó que cerca de 300 vecinos y vecinas de Paterna llegaron desde A Coruña, Pontevedra, Ourense y Lugo, y que “han sabido tejer aquí su vida sin renunciar a sus sueños y raíces”.

Paterna es tierra de acogida

El primer edil también destacó que “Paterna es Tierra de Acogida”, haciendo hincapié en que “es una ciudad que abraza, protege e integra a todas las personas que la habitan, y que construye futuro junto a cada vecino que decide hacer de este lugar su hogar para prosperar y ser feliz, independientemente de su procedencia”.

En esta misma línea, la Teniente Alcalde subrayó que “somos una ciudad que no pregunta de dónde vienes, sino que te abre la puerta para que te quedes”, al mismo tiempo que agradeció a todos y todas “por seguir enriqueciendo con sus orígenes y cultura esta localidad”.

Bailes regionales

La jornada arrancó con una actuación de bailes regionales, amenizada con el tradicional sonido de las gaitas a cargo del Centro Gallego de Valencia, así como con un recital poético dedicado a Rosalía de Castro. Un acto que concluyó con el reparto de unas 2.000 raciones de productos típicos gallegos —como salpicón de marisco, empanada gallega y tarta de Santiago— que pudieron degustar todos los asistentes.