Paterna pone a punto los 22 cañones de agua para proteger la Vallesa frente al riesgo de incendios

Paterna refuerza la protección de la masa forestal de la Vallesa ante la llegada del verano. El Ayuntamiento, a través de la Unidad de Emergencias y Medio Ambiente de la Policía Local, ha iniciado la revisión y puesta a punto de la red de cañones de agua del proyecto Guardian, uno de los dispositivos de prevención de incendios forestales más avanzados de Europa y concebido para actuar en la interfaz urbano-forestal del municipio.

El sistema, integrado por 22 cañones de agua, está diseñado para proteger las cerca de 2.000 hectáreas de masa boscosa de La Vallesa, uno de los principales pulmones verdes del área metropolitana de València y un espacio especialmente sensible por su proximidad a zonas residenciales.

Antes del verano

La actuación llega en un momento clave del calendario ambiental. El aumento progresivo de las temperaturas y la proximidad de los meses de mayor riesgo obligan a comprobar el estado de todos los medios municipales destinados a la prevención y respuesta ante posibles incendios forestales.

Los cañones del proyecto Guardian están instalados sobre torres de entre 12 y 16 metros de altura y cuentan con sistemas de aspersión de alta presión capaces de lanzar hasta 1.000 litros de agua por minuto. Su objetivo no es únicamente intervenir cuando el fuego ya se ha declarado, sino anticiparse a su avance mediante la humectación de la vegetación y del suelo en las zonas más vulnerables.

Incrementa la humedad relativa

Con esta técnica, el dispositivo incrementa la humedad relativa del entorno y reduce la capacidad de combustión de la masa forestal. El resultado es la creación de un “cortafuegos verde”, una barrera preventiva que dificulta la propagación de las llamas y mejora la seguridad tanto del espacio natural como de las urbanizaciones próximas.

Respaldo de medios aéreos de la Policía Local

Durante las pruebas realizadas estos días, el operativo ha contado también con el apoyo de los medios aéreos de la Policía Local, lo que permite comprobar la coordinación de los recursos disponibles y mejorar la capacidad de respuesta ante una posible emergencia.

La teniente alcalde de Interior, Nuria Campos, ha destacado que la puesta a punto de este sistema permite al municipio “anticiparse al riesgo en un momento especialmente sensible como es la llegada del verano, cuando aumentan las temperaturas y el peligro de incendios”.

Innovación al servicio de la seguridad

Campos ha subrayado, además, que Guardian demuestra "cómo la innovación y la tecnología pueden ponerse al servicio de la seguridad ciudadana", al dotar a Paterna de herramientas avanzadas para la prevención de incendios forestales.

El proyecto Guardian, cuyas siglas responden a Green Urban Actions for Resilient fire Defense of the Interface Area, se ha convertido en una de las principales apuestas de Paterna para proteger su patrimonio natural. A la red de cañones de agua se suman otros medios técnicos y humanos como detectores de humo, la torre de vigilancia, la brigada forestal y la unidad de drones.

Con esta revisión preventiva, el Ayuntamiento busca llegar al periodo estival con el dispositivo plenamente operativo y reforzar la seguridad de La Vallesa, un enclave ambiental estratégico para Paterna y para el conjunto de l’Horta Nord.