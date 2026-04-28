La Pobla de Farnals denuncia ante Sanidad la inactividad de Epsar ante las filtraciones de aguas residuales

El Ayuntamiento de la Pobla de Farnals ha notificado a la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana a través de un oficio la inactividad de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR) de ľHorta Nord a la hora de reparar roturas del colector de la depuradora a su paso por el casco urbano de la playa, que provoca filtraciones de aguas fecales en las aguas pluviales que van directas al mar, y que, además, atentan contra la salud pública.

"Desde hace dos meses se viene detectando filtraciones de aguas residuales y fuertes en el firme de las calles Serrans y Massamagrell, en la zona de la playa de la Pobla de Farnals. La oficina técnica identificó el origen de estas incidencias en la red de aguas residuales que procesa la depuradora comarcal", explica el alcalde, Enric Palanca, que ha decidido dar un paso hacia adelante, y comunicar la situación al ente autonómica, para defender el bienestar de sus vecinos.

"La entidad responsable hasta el momento no ha reparado ni autorizado a la brigada de obras a tapar provisionalmente los agujeros, tan solo señalizar el peligro. La exposición del vecindario a las aguas residuales puede ser prejudicial para su salud y contaminar el agua de baño de las playas turísticas de la localidad. Por estos motivos la consellería tiene que ser conocedora de esta realidad", reconoce.

Rechazan la ayuda del consistorio

Palanca relata que fue un hundimiento en la calzada lo que provocó una incidencia que requería de la brigada de obras, pero cuando se acercaron allí vieron que el problema estaba en el colector. Además, en la calle que linda con Massamagrell, además del hundimiento de la calzada hay una fuga de aguas negras, que ya puso en alerta tanto al vecindario como al consistorio, que notificó a la Epsar la necesidad de actuar. Ante la pasividad de la entidad, el consistorio solicitó permiso "para colocar una plancha de acero o arena para igualar el firme hasta que se reparase el colector, pero nos lo denegaron desde la Epsar aludiendo que cualquier medida provisional no servía y perjudicaría la posterior reparación", cuenta el alcalde.

Sin embargo, la inoperancia de la Epsar hace que por ejemplo en la calle El Serrans se mantiene un sentido de circulación cortado precisamente por este socavón, que está señalizado con vallas. "Y no es posible que esas aguas negras sigan mezclándose con las pluviales, creemos que es una situación de urgencia que no se está tramitando como tal. Entendemos que todo lleva su burocracia, nos han dicho que estaban pendientes de un presupuesto, pero casos como este deben tratarse como una emergencia sanitaria, por eso lo hemos notificado a Sanitat", concluye Palanca.