La Pobla de Farnals revisa el CEIP Cervantes tras la caída de cascotes en el gimnasio

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha iniciado la revisión del estado del CEIP Cervantes tras la caída, hace unos días, de fragmentos de la fachada del gimnasio del centro educativo. Como primera actuación, el consistorio ha saneado la zona afectada y ha asegurado el perímetro del edificio, mientras espera el resultado del informe de evaluación que deberá determinar el alcance de las intervenciones necesarias.

El alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca, ha subrayado que “lo más importante es garantizar la seguridad del alumnado y de toda la comunidad educativa, y por eso el ayuntamiento va a actuar con previsión y asumirá los informes y cambios que sean necesarios, aunque todavía no se hayan cumplido los plazos ordinarios que suelen marcar este tipo de revisiones”.

Revisión anticipada por seguridad

El CEIP Cervantes, inaugurado en septiembre de 1991, supera ya las tres décadas de uso continuado. Aunque la normativa fija unos plazos concretos para determinadas revisiones, el ayuntamiento considera necesario adelantarse y evaluar el estado del edificio por prudencia, tanto por la incidencia registrada en la fachada del gimnasio como por la aparición de otros elementos que aconsejan una valoración técnica detallada del conjunto del centro.

CEIP Cervantes de la Pobla de Farnals. / A.P.F.

A partir de ese diagnóstico, el ayuntamiento podrá concretar qué actuaciones deben acometerse y en qué plazos. La prioridad, insiste el consistorio, es asegurar que el colegio reúna las mejores condiciones materiales posibles para el desarrollo de la actividad educativa y para el bienestar diario del alumnado.

Edificio municipal

Palanca ha recordado además que, aunque el edificio sea municipal, un centro público de estas características no se entendería sin la inversión de la Generalitat Valenciana, por lo que las reparaciones de mayor envergadura deberían contar también con el respaldo de la Conselleria de Educación. En este sentido, ha señalado que programas como Edificant han sido fundamentales para sostener una red pública educativa de calidad y que esa implicación autonómica debe mantenerse cuando se trate de afrontar mejoras estructurales.

El ayuntamiento trasladará la situación a la administración autonómica y solicitará la ayuda necesaria para abordar las actuaciones que se deriven del informe de evaluación. En cualquier caso, el consistorio ha reafirmado su compromiso de asumir el reto de garantizar las mejores condiciones posibles para la educación del alumnado de La Pobla de Farnals.