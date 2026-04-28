La Policía Local de Paiporta recupera un reloj de 24.000 euros robado en Suiza

La Policía Local de Paiporta ha llevado a cabo una investigación propia de una película. Los agentes han conseguido recuperar un reloj de alta gama, valorado en 24.000 euros, cuyo robo se había denuncia el pasado mes de marzo en Suiza.

La actuación policial se inició a raíz de un operativo local, donde a uno de los agentes le llamó la atención un reloj que llevaba uno de los identificados. Gracias a la meticulosa inspección ocular y a las indagaciones realizadas por la unidad instructora, se pudo verificar la autenticidad y el número de serie del objeto, y tras una investigación exhaustiva y el seguimiento de las correspondientes diligencias, los agentes lograron localizar la pieza en Suiza, cuya sustracción había sido denunciada el pasado mes de marzo. Las diligencias han sido remitidas al puesto de la Guardia Civil de Paiporta y al Juzgado de Instrucción de guardia de Torrent.

Francisco Calabuig

Desde el consistorio señalan que esta actuación pone de manifiesto el alto nivel de preparación y profesionalidad de los efectivos de la Policía Local de Paiporta, tanto en las tareas de vigilancia de proximidad como en la instrucción de diligencias relacionadas con la seguridad ciudadana.

Ejemplo de compromiso

El intendente de la Policía Local, Manuel Ocaña, afirma que “este tipo de actuaciones son el resultado del compromiso diario de nuestros agentes para proteger el patrimonio de la ciudadanía y garantizar que los hechos delictivos no queden impunes”.

Por su parte, la concejala de Policía, Susana Moreno, ha destacado que “esta intervención evidencia la eficacia del trabajo coordinado y la profesionalidad de nuestra Policía Local, así como el firme compromiso del Ayuntamiento de Paiporta con la seguridad ciudadana”. Asimismo, ha señalado que “continuaremos reforzando los recursos y las acciones preventivas para garantizar la protección de los bienes y la tranquilidad de todos los vecinos y vecinas del municipio”.

La recuperación de este objeto, de difícil localización en el mercado ilícito debido a su exclusividad, constituye un éxito operativo que refuerza la confianza de la ciudadanía en su policía local.