Quart de Poblet invertirá 23 millones de euros en mejorar sus polígonos industriales ante inundaciones

El Ayuntamiento de Quart de Poblet destinará un total de 23 millones de euros a mejorar y reparar a la zona industrial, así como generar infraestructuras complementarias para que esta zona tenga más resistencia ante la llegada de agua.

Concretamente, se destinarán 13 millones a la zona norte y otros 10 a la zona sur en una serie de obras financiadas por el Gobierno de España, dentro de los 32,1 millones que ingresó al Ayuntamiento de Quart de Poblet para trabajos de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales que se vieron dañados por la dana del 29 de octubre de 2024.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha presentado al tejido empresarial estas actuaciones en una reunión mantenida junto a la AEQP y la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que han asistido la alcaldesa Cristina Mora junto a los concejales Juanjo Susín, Fran Hidalgo, Nacho Rabanque y Lluismi Campos, y personal técnico de las áreas de Urbanismo y Promoción Económica y Empresas.

La alcaldesa, Cristina Mora, ha reiterado en su intervención la apuesta firme de Quart de Poblet por su tejido empresarial: “Vamos a seguir trabajando, dialogando y actuando para que nuestras empresas tengan las mejores condiciones posibles para crecer, generar empleo y afrontar el futuro con garantías”. En ese sentido, ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones públicas “para dar respuesta a una reivindicación histórica” y ha descrito este encuentro como símbolo de “la voluntad clara de actuar de forma conjunta, planificada y con visión de futuro”.

Mejora de las infraestructuras existentes

El temporal provocó en el polígono daños como el hundimiento del firme, la rotura de bordillos, fisuras o agrietamientos, pérdida o daños en señalización y en balizamiento y también en vallados y cerramientos. El ayuntamiento acometerá la reparación de estos elementos, así como la revisión de imbornales y sumideros, entre otras actuaciones de recuperación. Además, también se mejorarán las infraestructuras con propuestas como nuevos colectores pluviales o la construcción de balsas de laminación.

Las memorias valoradas para estos trabajos de reparación y adecuación, cuya redacción fue encomendada a la empresa pública Tragsatec, ya han sido aprobadas, por lo que el siguiente paso es la redacción del proyecto y la posterior licitación de las obras.

Técnicos de la CHJ también han expuesto a empresarios y empresarias las actuaciones ya en marcha y previstas. / A.Q.P.

En este encuentro, técnicos de la CHJ también han expuesto a empresarios y empresarias las actuaciones ya en marcha y previstas por su parte a fin de reducir la exposición, la vulnerabilidad y la peligrosidad frente a las inundaciones, todas ellas complementarias a las que va a desarrollar el Ayuntamiento de Quart de Poblet. Entre las actuaciones previstas por la CHJ se encuentran la construcción de varias zonas de almacenamiento controlado aguas arriba, así como el desvío y vía verde del barranco de la Saleta, motas de protección para reducir los caudales de la rambla del Poyo y actuaciones en el tramo alto y medio de este mismo barranco.

Siete actuaciones para reconstruir infraestructuras municipales

Los trabajos en la zona norte y sur del polígono industrial A son solo dos de las actuaciones que llevará a cabo el Ayuntamiento de Quart de Poblet con la financiación del Gobierno de España. Otras cinco obras están financiadas a partir de los 32,1 millones ingresados. En concreto, se trata de trabajos en el Auditori Molí de Vila, el parque natural-fluvial riu Túria, la reconstrucción de caminos rurales, la reparación de parques infantiles y zonas verdes de la localidad y la restauración del Centro de Interpretación de la Naturaleza y de diversos locales municipales.