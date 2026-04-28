La reconstrucción de la Escuela Pública de Adultos de Sedaví avanza con un presupuesto de 1,7 millones

La reconstrucción de la Escuela Pública de Adultos de Sedaví sigue avanzando. Después de que el ministerio aprobara la memoria técnica, el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros, ya está redactado, y contempla la sustitución de las aulas prefabricadas destrozadas por la dana, por una construcción permanente de mayor calidad, capacidad y durabilidad. Con ello, se ampliará significativamente las instalaciones disponibles con nuevas aulas, espacios comunes y servicios adecuados a las necesidades contemporáneas de la educación permanente.

Formación

La Escuela Pública de Adultos de Sedaví es una institución fundamental para la cohesión social del municipio. Desde su puesta en marcha en 1981, y a punto de cumplir 45 años, ha formado a vecinos de Sedaví y de localidades cercanas, adaptándose a lo largo del tiempo a diferentes ubicaciones hasta su emplazamiento actual en la calle Germanies. Hoy cuenta con más de 450 alumnos distribuidos en 25 cursos, con un equipo docente formado por profesionales del propio ayuntamiento y de la conselleria.

Su programa educativo abarca desde la alfabetización básica hasta la preparación para el acceso a la universidad para mayores de 25 años, incluyendo también la obtención del graduado en Secundaria, formación en idiomas como inglés y valenciano, competencias digitales y cursos de integración para personas inmigrantes. Además, permite a las personas mayores continuar activas intelectualmente mediante programas de formación inicial y estimulación cognitiva.

Labor social

Para el alcalde de la localidad, José Francisco Cabanes, “más allá de la formación académica, la escuela desarrolla una importante labor social ofreciendo una segunda oportunidad educativa y atendiendo de manera integral las necesidades del alumnado”. “Es también un motor dinamizador cultural que participa activamente en iniciativas municipales y actividades como FES Educació, el Voluntariat pel Valencià, jornadas culturales o intercambios con otras EPA pero , sobre todo, crea comunidad”.

Para la directora del centro, María José Gimeno “el valor humano del centro se refleja en historias del alumnado, algunos incluso llevan décadas formando parte de la escuela”. “Para muchos, este espacio se convierte en una segunda familia, donde se sienten acompañados y encuentran motivación y sentido a través del aprendizaje” ha agregado. “Este espíritu se basa en el respeto a las particularidades de cada persona y en una enseñanza que conecta la emoción con el conocimiento, entendiendo que el aprendizaje efectivo nace tanto de la mente como del corazón”, ha concluido.

La decisión de construir un edificio permanente responde a una visión de futuro: “Sedaví merece unas instalaciones educativas que duren generaciones, que no sean vulnerables a las inclemencias meteorológicas y que transmitan a sus estudiantes que su formación es una prioridad real y no una solución provisional. La inversión en educación permanente es una inversión en el capital humano”, ha concluido el alcalde.