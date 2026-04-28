Torrent estrena un parque infantil inclusivo en Monte Real con juegos modernos y seguros

La ciudad de Torrent cuenta con un nuevo parque infantil inclusivo en el carrer del Llorer, en la urbanización Monte Real, una actuación que responde a la apuesta municipal por la mejora continua de los espacios públicos destinados a la infancia y al bienestar de las familias.

Este nuevo espacio se suma a la red de parques infantiles renovados y de nueva creación en el municipio, consolidando una estrategia que prioriza la calidad, la seguridad, la accesibilidad y el valor social de estos entornos. La actuación ha contado con una subvención concedida por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Moderno, seguro e inclusivo

El parque infantil del carrer del Llorer ha sido diseñado como un espacio lúdico completo, pensado para favorecer el desarrollo físico, social y creativo de los niños y niñas. La actuación ha incluido la adecuación integral del entorno, con trabajos de limpieza, preparación del terreno, ejecución de solera y la instalación de pavimento continuo de caucho amortiguador, que garantiza la seguridad frente a caídas.

El nuevo equipamiento incorpora una zona de juegos variada y equilibrada, pensada para diferentes edades y tipos de juego. Como elemento principal destaca una gran estructura multijuego de tres torres que integra tobogán, pasarelas de conexión, elementos de trepa y escalada, rampa de acceso, paneles lúdicos interactivos y barra de bombero, permitiendo el uso simultáneo de varios niños y fomentando la coordinación, el equilibrio y la exploración.

La alcaldesa, Amparo Folgado, y el concejal, José Gozalvo, visitan el nuevo parque. / A. T.

Este conjunto se completa con un columpio tipo nido inclusivo, diseñado para favorecer el juego compartido y accesible, así como con diferentes juegos de muelle, entre los que se incluyen balancines temáticos que estimulan la psicomotricidad en edades tempranas. Todo ello se integra en un espacio que combina el juego activo con el desarrollo social, favoreciendo la interacción entre los más pequeños.

Está configurado como un espacio accesible, inclusivo y atractivo, que favorece la convivencia y el encuentro entre familias. Además, el parque cumple con la normativa europea de seguridad en áreas de juego infantil, garantizando un entorno adaptado y protegido para los más pequeños.

Un impulso a la calidad de vida de los vecinos

La puesta en marcha de este nuevo parque supone una mejora significativa para los vecinos de Monte Real, que disponen ahora de un espacio moderno y adecuado para el ocio infantil sin necesidad de desplazarse a otros puntos de la ciudad.

El balancín que se ha instalado en el nuevo parque. / A. T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que, “este nuevo parque en Monte Real es un ejemplo más de nuestro compromiso con las familias y con la infancia. Queremos que todos los barrios cuenten con espacios dignos, seguros y atractivos donde los niños puedan jugar y crecer felices”.

Asimismo, Folgado ha añadido que, “seguimos construyendo una ciudad pensada para las personas, donde los más pequeños tengan protagonismo y donde el espacio público sea un lugar de encuentro y convivencia”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Francisco Gozalvo, ha subrayado que, “esta actuación responde a una planificación global que busca renovar y ampliar los parques infantiles en todo el municipio, garantizando accesibilidad, seguridad y calidad en cada intervención”.

Además, Gozalvo ha señalado que, “el parque del carrer del Llorer incorpora juegos modernos y adaptados a distintas edades, fomentando el juego activo y el desarrollo infantil en un entorno seguro”.

Estrategia global

La apertura del parque del carrer del Llorer se enmarca en una ambiciosa estrategia municipal que ha permitido la creación y renovación de numerosos espacios infantiles en Torrent.

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran: los nuevos parques de San Pancracio y Maestro Fortea, recientemente puestos en servicio; la gran área temática del Parc Central, con un barco pirata y el Parque de Educación Vial; el Parque del Dragón en la Avenida Olímpica; la instalación de la tortuga gigante en la Avenida al Vedat; actuaciones en calles y plazas como Azorín, San Luis Bertrán, Plaza Mayor, Plaza Fray Antonio Panes, Estación y Plaza Pintor Miró; y nuevos espacios en Genaro Palau (torito) y Plaza Libertad (burrito Platero).

Además, se ha llevado a cabo la restauración de elementos tradicionales como las vacas de Fray Antonio Panes, Pintor Miró y Marquesat; la renovación del parque de la urbanización El Pantano, con la primera tirolina del municipio; la apertura del castillo de la Plaza Pintor Miró; y el parque en desarrollo en Don Juan de Austria (Colonia Bonestar).

Con la incorporación del nuevo parque del carrer del Llorer, el Ayuntamiento continúa avanzando en la creación de una red de espacios infantiles moderna, equilibrada y distribuida por todo el término municipal.