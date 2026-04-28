Transportes abre un nuevo ramal clave para la conexión del aeropuerto de Valencia con la autovía A-3

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que dirige el ministro Óscar Puente, ha puesto en servicio este martes el nuevo ramal de conexión entre la carretera V-11 y la autovía A-3 en dirección hacia Madrid, en el término municipal de Manises. Se trata de una actuación clave para mejorar la movilidad en el entorno del aeropuerto de Valencia y en uno de los enlaces estratégicos del área metropolitana. La obra, tras ser adjudicada en abril de 2024, ha supuesto una inversión de 3,9 millones de euros, IVA incluido. Esta infraestructura se añade al proyecto de duplicación de la calzada de la carretera N-220 de acceso al aeródromo, en el enlace desde la autovía V-30, que actualmente está en obras.

La nueva infraestructura abierta al tráfico permite que los vehículos que circulan por la V-11 puedan incorporarse de forma directa a la A-3 en dirección Madrid, sin necesidad de atravesar la glorieta existente hasta ahora. Con ello, se pretende reducir el volumen de tráfico en este punto de conexión, donde confluyen los ramales de entrada y salida de la vía de servicio de la A-3, el acceso desde la V-11 y las conexiones hacia Quart de Poblet. Así, se mejorará su funcionamiento y la seguridad vial del enlace.

Primeros vehículos que acceden al paso superior de la V-11 hacia la A-3. / Alvaro Crivilles/Ministerio

La actuación ha incluido la construcción de un paso superior sobre la vía de servicio de la A-3, con un gálibo de 4,5 metros, así como la unión del nuevo ramal con el que parte de la glorieta, de forma que ambos conforman el carril de incorporación a la autovía. También se ha rediseñado la glorieta, que reduce su radio a 20 metros y se desplaza hacia el norte respecto a la configuración anterior.

Mejora de los desplazamientos

Desde el punto de vista de la movilidad, la puesta en marcha de este ramal supone una mejora relevante para los desplazamientos procedentes del entorno aeroportuario, Manises y el corredor de la V-11 que tengan como destino la A-3 hacia Madrid. La eliminación del rodeo por la glorieta debe traducirse en una circulación más fluida, menos interferencias entre tráficos locales y de largo recorrido y una mejora de la seguridad vial en el enlace.

Merora del ramal de la V-11 que conecta con la autovía A-3. / Ministerio de Transportes.

La autovía V-11 da continuidad a la N-220, que se está ampliando con la ejecución de las obras de duplicación de calzada. Hasta la puesta en servicio del nuevo ramal, el movimiento desde la V-11 hacia la A-3 sentido Madrid se realizaba a través de una glorieta de radio 27 metros, cuyo movimiento generaba congestión y retenciones con problemas de seguridad.

Otras obras en Manises

La intervención forma parte del conjunto de obras que el Ministerio desarrolla en el entorno del acceso al aeropuerto. De forma paralela, continúan los trabajos de duplicación de la calzada de la N-220 entre el enlace del aeropuerto y la V-30, una actuación de mayor alcance presupuestada en 103,4 millones de euros.

También siguen en marcha, según detalla el Gobierno, las obras complementarias de restauración paisajística, financiadas con fondos europeos del PRTR, con una inversión de 2,4 millones de euros e incluyendo la construcción de un carril bici. Así, en el ámbito del Parc Natural del Turia, se plantarán especies autóctonas, se eliminarán especies invasoras en el entorno de las obras y se tomarán medidas contra la erosión de taludes y márgenes. Asimismo se va a urbanizar la parte superior del falso túnel que se ejecuta en la calzada duplicada, conectando calles de Manises que actualmente están cortadas por la N-220 y creando zonas de juegos, paseos, jardín urbano y carril bici.

Mapa de situación

El mapa de situación difundido por Transportes sitúa el nuevo ramal en el entorno de Manises, junto al aeropuerto de Valencia, y lo identifica como una pieza complementaria a la duplicación de la N-220 y a las actuaciones de integración paisajística previstas en este corredor viario.

Mapa del nuevo ramal de acceso a la autovía A-3 desde la carretera V-11, en Manises. / Ministerio de Transportes.

Con la apertura del ramal, el Ministerio avanza en la reordenación de uno de los accesos viarios más importantes del área metropolitana de Valencia, donde confluyen tráficos aeroportuarios, conexiones locales y grandes ejes como la A-3, la V-11, la V-30 y la N-220.