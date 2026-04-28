Ultimátum del CEIP Els Germanells a Educación ante su pasividad para reparar las grietas tras dos meses de cierre

Familias, alumnado, profesorado, y dirección del CEIP Els Germanells se han unido para decir "basta ya! ante la pasividad de la conselleria de Educación que dos meses después de desalojar el centro por la aparición de grietas, no ha informado ni siquiera de las actuaciones que tiene previsto hacer, ni cuándo.

Primero fue el propio Ayuntamiento de Rafelbunyol el que hace poco más de diez días , tras reunirse con la dirección general de infraestructuras educativas y aportar toda la documentación necesaria y los informes técnicos -el informe pericial, el diagnóstico completo de los desperfectos y el avance del contenido del proyecto de reparación-, exigió un calendario de obras antes del 30 de abril. Visto que se acerca la fecha y que no hay ningún movimiento desde la administración autonómica, desde la comunidad educativa han decidido salir a protestar.

Todos con chalecos amarillos, esos que deberían llevar los obreros que no han aparecido por allí, se concentraron en la puerta del CEIP Germanells cerrado desde el 13 de febrero, cuando Educación decidió realojar a los 342 alumnos y alumnas,-97 de Infantil y 245 de Primaria-, en catorce aulas del colegio Verge del Miracle, colindante al CEIP Els Germanells, y cuatro de la escoleta municipal El Parc.

Pancarta de protesta. / AFA

"Consideramos que las familias hemos estado a la altura de las circunstancias, entendiendo la casuística y problemática de la situación actual, pero ha llegado el momento de levantar la voz y solicitar responsabilidades. Llevamos desde que empezó el colegio bregando con unas infraestructuras nuevas deficientes, con filtraciones persistentes desde el inicio, problemas que han llevado a multitud de quejas por parte de esta misma AFA, como de las diferentes actas de consejo escolar que constan en el registro del centro", explican desde la Asociación de Familias de Alumnos.

Desde la AFA y extendiéndose a toda la comunicad educativa, entienden que la conselleria ha tenido tiempo suficiente para actuar y se suman a la petición del consistorio de exigir un calendario de obras antes de este jueves 30 de abril, "en caso contrario, programaremos protestas y reivindicaciones para hacer extensible nuestra decepción a toda la sociedad".

De hecho, este mismo martes se volverán a concentrar en la misma hora en el parque de la Corona con la comunidad educativa del CEIP Verge del Miracle, que también está sufriendo la inacción de Educación, ya que se han visto con las clases saturadas y una gran cantidad de alumnos que antes no tenían.

Preocupación por el cierre de líneas

Otra de las cosas que preocupan a la dirección y al centro es la próxima apertura del periodo de matriculación para el próximo curso. Desde el CEIP Germanells temen que esta situación haga que muchas familias decidan trasladar al alumnado a otros centros públicos de la zona o a concertados "Esta bajada en alumnado matriculado provocaría el cierre de líneas y por tanto el desprenderse de profesores", explican. Es por eso, que en solidaridad, el colegio Verge del Miracle ha decidido no hacer jornada de puertas abiertas, ya que el CEIP Els Germanells no puede hacerla y consideran que es un agravio.