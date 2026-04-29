Comisión dana
Benetússer pide mensajes de emergencia más claros y sistemas de zonificación tras la dana
La alcaldesa de Benetússer propone directrices más claras y homogéneas para la toma de decisiones municipales ante emergencias
La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha participado este martes en Utiel en la reunión constitutiva del grupo de trabajo de Emergencias de la comisión mixta para la reconstrucción tras la dana, en la que están representados ayuntamientos, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Junto a ella también ha asistido el intendente jefe de la Policía Local, Francisco Márquez.
Durante el encuentro, Sanz ha trasladado varias propuestas orientadas a mejorar la capacidad de respuesta de los municipios ante situaciones de emergencia, poniendo el foco en la necesidad de una mayor claridad en las directrices que reciben los consistorios por parte de las administraciones supramunicipales.
"Necesitamos que los mensajes sean más claros"
En este sentido, ha reclamado instrucciones más comprensibles y homogéneas: “Vemos muchos tipos de códigos de emergencias con números o con colores y necesitamos que los mensajes sean más claros para que la toma de decisión municipal sea correcta”, ha explicado, subrayando que los ayuntamientos dependen en gran medida de la información técnica que proporcionan los organismos superiores.
La alcaldesa también ha valorado positivamente algunas herramientas recientes, como la guía elaborada por el servicio de emergencias 112 Comunitat Valenciana, que ha servido de base para la actuación municipal en los últimos episodios de lluvias. En este sentido, ha agradecido su publicación y utilidad práctica en la gestión local.
Sistemas de zonificación en emergencias
Otra de las propuestas planteadas por Benetússer ha sido estudiar la posibilidad de establecer sistemas de zonificación en situaciones de emergencia, similares a los aplicados durante la pandemia de la COVID-19. Según ha defendido Sanz, esta medida permitiría evitar mensajes contradictorios entre municipios colindantes: “No tiene sentido que todos los ayuntamientos vayamos a implantar sistemas de alerta temprana con redes de altavoces en las calles y que en una calle que pertenece a un municipio se lance un mensaje y cruzando de acera y cambiando de pueblo escuchemos otro distinto que podría llegar a ser contradictorio”.
Solicitan programas formativos específicos a trabajadores públicos
Por último, la alcaldesa se ha sumado a una de las principales reivindicaciones compartidas por otros municipios presentes en la reunión: la necesidad de reforzar la formación del personal técnico municipal en materia de emergencias. Para ello, se ha solicitado tanto al Gobierno central como a la Generalitat que impulsen programas formativos específicos y reglados dirigidos a los trabajadores públicos locales, con el objetivo de mejorar la preparación y coordinación ante futuras situaciones de riesgo.
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