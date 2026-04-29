Cambio en la portavocía del PP de Paterna: Paco Sabater sustituye a Sara Palma

El pleno de Paterna dará cuenta este jueves del cambio en la designación de la titularidad y suplencia en la portavocía del grupo municipal del Partido Popular.

En el punto cuatro está prevista la dación cuenta de que Paco Sabater será el nuevo portavoz, mientras que Sara Palma quedará como suplente del portavoz.

Tras las elecciones

Hasta ahora Palma había asumido la portavocía desde las pasadas elecciones de 2023 en las que encabezó la candidatura de los populares de Paterna con una lista en la que Sabater iba de número tres. Palma, hija del conocido empresario del automóvil Manolo Palma, que también fue concejal de Hacienda en uno de los gobiernos del exalcalde Lorenzo Agustí, realizó una profunda renovación en su lista para las elecciones municipales en la que solo repetía el concejal Sabater.

Cambio "organizativo"

El propio Sabater ha explicado que se trata de un simple "cambio organizativo" al invertir los roles de portavoz y suplencia para que ambos puedan asistir a actos públicos en el municipio o a entrevistas de comunicación cuando sean requeridos. "Es un cambio organizativo para llegar a más cosas. Si invitan al portavoz y a la candidata, hasta ahora solo podía ir Sara, mientras que de esta forma nos podemos repartir la representación en actos o entrevistas, ella como candidata y yo como portavoz", ha explicado Sabater.

Sabater ha expuesto que el modelo es el mismo que siguen PSPV y Vox, donde el candidato o candidata no es el portavoz del grupo municipal en el ayuntamiento. Así en los socialistas, el alcalde Juan Antonio Sagredo, que fue el candidato, preside el pleno, mientras que David Fortea es el portavoz del grupo del PSPV-PSOE.