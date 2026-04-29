Compromís denuncia que Albal bloquea 600.000 euros de ayudas de Amancio Ortega por la dana

El grupo municipal de Compromís por Albal ha presentado una moción al pleno de este miércoles ante el Ayuntamiento para exigir que la elaboración y publicación de las bases de las ayudas procedentes de la Fundación Amancio Ortega sea una prioridad absoluta e inmediata para el equipo de gobierno. La iniciativa surge ante la "parálisis administrativa que sufre el consistorio", que todavía mantiene retenida una cantidad superior al medio millón de euros destinada a reducir los daños de la catástrofe. El equipo de gobierno, por su parte, explica que ese bloqueo responde a la intención de destinar esa ayuda a las comunidades de propietarios afectadas.

Para Compromís, resulta "inadmisible" que, año y medio después de la dana, con centenares de personas aún intentando recuperarse de las pérdidas materiales, "la administración local sea incapaz de gestionar unos fondos que ya están en las arcas municipales pero que no llegan al bolsillo de los ciudadanos “por falta de voluntad política o eficiencia en la gestión”.

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Albal, Raul Esteban, se ha mostrado contundente respecto a la inacción del gobierno local: "No podemos permitir que más de medio millón de euros estén cogiendo polvo en un cajón mientras nuestros vecinos y vecinas continúan esperando soluciones. El equipo de gobierno debe dejarse de excusas y de batallitas internas entre ellos y ponerse a trabajar de una vez por todas".

El gobierno local formado por PP, Avant y Vox, por su parte, asegura que la intención del Ayuntamiento de realizar un reparto equitativo y eficiente de los 600.000 euros de remanente procedentes de los 4 millones de euros concedidos al municipio a través de la Fundación Amancio Ortega para hacer frente a los daños ocasionados por la dana,

Reunión el 7 de mayo

Durante los últimos meses, el consistorio ha mantenido un contacto constante con administradores de fincas y presidentes de comunidades —muchas de ellas sin administrador— con el objetivo de recopilar toda la documentación necesaria. En total, se ha trabajado con 93 comunidades de propietarios, a las que se suman 7 elevadores de vehículos, para garantizar que todas puedan beneficiarse de esta línea de ayudas.

"Preguntamos a la Fundación Amancio Ortega si podíamos destinar esta subvención a comunidades de propietarios, pero nos dijeron que no a entidades jurídicas, solo físicas. Por eso hemos pasado un formulario a cada comunidad para que se presentase una persona representativa que pueda recibir la ayuda y les hemos convocado a una reunión el 7 de mayo para explicar la fórmula. Esperamos que en pleno de mayo, ya se puedan presentar las bases y lanzar la convocatoria", señala la vicealcaldesa, Maria José Hernández.