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Decidix ficha a la exconcejala del PP de Aldaia Paula García y refuerza su presencia en l'Horta

La edil, que dejó el PP a finales de 2024, se suma a las filas valencianistas tras valorar su lealtad al municipio y su labor de fiscalización

La concejala de Aldaia, Paula García, con Joan Carles Puchalt y María José Hernández.

La concejala de Aldaia, Paula García, con Joan Carles Puchalt y María José Hernández. / Decidix

Ada Dasí

Ada Dasí

Aldaia

La concejala de Aldaia, Paula García, que abandonó las filas del PP a finales de 2024 para pasar al grupo de No Adscritos, se ha sumado a Decidix, que ha anunciado oficialmente la incorporación. En su momento, García justificó su decisión porque consideraba que los populares "han abandonado a sus votantes" .

Desde la formación, ponen en valor el trabajo realizado por la concejala desde la oposición y la describen como un referente tras la dana del 29 de octubre. "Ha estado realizando una incesante y útil labor de fiscalización y aportación de iniciativas para el buen funcionamiento de los servicios municipales", explican.

Por su parte, Paula García, ha declarado que apuesta por Decidix, "porque, desde una visión netamente valenciana, se nutre de políticas y políticos con una clara lealtad de servicio a su pueblo”.

El secretario federal de los valencianistas, Joan Carles Puchalt, ha dado la bienvenida a Paula García, manifestando que “es un orgullo contar en nuestras filas con un referente ciudadano como Paula, que muy dignamente ha antepuesto los intereses de Aldaya a los de un PP que, claramente, no estuvo a la altura de lo que los aldayers y valencianos necesitaban”.

Nueva etapa

Paula García se encuentra muy ilusionada con esta nueva etapa, en la que va a ser posible dar continuidad, desde la formación Decidix, al fructífero trabajo por la localidad que ya venía desempeñando desde el grupo de no adscritos del Ayuntamiento. Añade que “codo con codo con María José, la vicealcaldesa de Albal que en la noche de la dana salió a rescatar a sus vecinos con un tractor, vamos a reivindicar todas las medidas oportunas para que nuestros pueblos tengan la protección, el desarrollo y el bienestar que merecen”.

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Finalmente, Joan Carles Puchalt ha agradecido a Paula García “la confianza depositada en Decidix” para, a continuación, remarcar que su incorporación supone “un impulso notable al trabajo que el partido está realizando en diversas localidades de l’Horta de Valéncia, tales como Valéncia Ciutat, Albal, Torrent, Catarroja, Manises, Moncada y Mislata. Somos la marca unificada y aglutinadora del valencianismo político y no vamos a parar de trabajar para que nuestros vecinos puedan disfrutar de la prosperidad y seguridad que los partidos en el poder les han estado negando durante años de abandono”.

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