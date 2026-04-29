Sucesos
Detenidos en Alaquàs dos ladrones que usaban una espada térmica para robar catalizadores
La rápida intervención de la Policía Loca, apoyada por la Policía Nacional, culmina con la detención de dos ladrones de catalizadores
La Policía Local de Alaquàs detiene a dos ladrones que fueron sorprendidos mientras robaban catalizadores de vehículos estacionados en un aparcamiento del municipio, cortándolos con una espada térmica. Los hechos tuvieron lugar durante un servicio rutinario de patrullaje preventivo, cuando los agentes observaron dos individuos en actitud sospechosa en una zona de estacionamiento.
Ante la posibilidad que se estuviera cometiendo algún delito, procedieron a su identificación. En ese momento, los agentes descubrieron que los sospechosos se encontraban en plena acción delictiva, utilizando una espada térmica para cortar y sustraer catalizadores de varios vehículos. La actuación policial fue inmediata. Los agentes aseguraron la zona y solicitaron apoyo, acudiendo con rapidez patrullas de la Policía Nacional.
Coordinación
Gracias a la coordinación entre los dos cuerpos se procedió a la detención conjunta de los presuntos autores que han sido puestos a disposición judicial. Este tipo de delitos no solo provoca importantes daños económicos a los propietarios de los vehículos, sino que también genera una creciente alarma social.
Desde el Ayuntamiento de Alaquàs se ha destacado la eficacia de la intervención policial y la importancia de la colaboración entre cuerpos de seguridad para hacer frente a este tipo de delitos. Así mismo, se recuerda a la ciudadanía la conveniencia de extremar precauciones y alertar las autoridades ante cualquier comportamiento sospechoso.
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