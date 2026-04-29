La Generalitat culmina la reconstrucción de Metrovalencia con la apertura de su "corazón operativo" en València Sud

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado el “trabajo encomiable y el gran esfuerzo” realizado por el Consell en la reconstrucción tras la dana ocurrida en octubre de 2024, que ha ejemplificado en los trabajos de Metrovalencia y su nuevo Puesto de Mando en las nuevas instalaciones de València Sud, que están operativas desde este miércoles al 100 % con el retorno del personal y los trabajadores, tal como avanzó el martes el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts. La nueva estación ya se abrió a los usuarios a principios de año.

El jefe del Consell, que ha visitado las nuevas instalaciones de València Sud y el Puesto de Mando de Metrovalencia, ha hecho balance de la reconstrucción cuando se cumple justo año y medio de la tragedia. Así, ha puesto en valor que en un "tiempo récord" se han recuperado 57 centros de salud, casi 60 puentes y carreteras locales que los ayuntamientos no podían asumir, 18 vías autonómicas y más de un centenar depuradoras, entre otras actuaciones que suman 3.100 millones de euros movilizados por parte de la Generalitat.

En València Sud

El president, que ha estado acompañado por el conseller Martínez Mus, los alcaldes de Picanya y Paiporta, Josep Almenar y Vicent Ciscar, respectivamente, el concejal del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, así como otros representantes de los ayuntamientos afectados por la dana, ha anunciado la culminación del proceso de reconstrucción de las infraestructuras de Metrovalencia, en el que se han invertido 140 millones de euros, con la apertura de las instalaciones de València Sud y el Puesto de Mando.

Ciscar y Almenar dialogan con Llorca en la sede de València Sud. / GVA

Estas dos instalaciones han supuesto una "enorme obra de ingeniería" y se han llevado a cabo en paralelo a la recuperación de la red de Metrovalencia, donde se ha intervenido sobre 50 kilómetros de vía y 20 kilómetros de catenaria. Unos trabajos que permitieron recuperar la circulación el pasado 27 de junio y proseguir en paralelo con la reparación de las instalaciones.

Además, en todos los trabajos no solo se ha trabajado para reparar daños, sino que se ha buscado mejorar las infraestructuras y hacerlas más resistentes.

Así, València Sud, el corazón operativo de Metrovalencia, es ahora un complejo "más fuerte y seguro", mientras que los sistemas críticos como el Puesto de Mando, los centros de alimentación eléctrica, servidores y comunicaciones se han diseñado en altura para reforzar la respuesta ante fenómenos extremos.

Inversión de 60 millones

Además, el nuevo Puesto de mando, recuperará en breve la dirección de Metrovalencia manteniendo un elemento clave de seguridad como es el equipo alternativo que actualmente opera desde los talleres de Machado.

El jefe del Consell recorre las instalaciones de València Sud, corazón operativo de Metrovalencia. / FGV

Las instalaciones de València Sud incluyen las oficinas centrales, Puesto de Mando, talleres y el resto de los edificios auxiliares, como la oficina de Acceso y Seguridad, Archivo Histórico, sedes sindicales, servicio médico o instalaciones fijas y mantenimiento.

En total, en las nuevas instalaciones de València Sud, que incluyen un aparcamiento intermodal con capacidad para 500 vehículos, se han invertido cerca de 60 millones de euros.

Exigencia al Gobierno de cambios normativos

Asimismo, Llorca ha instado al Gobierno a realizar cambios normativos que permitan actuar a los Ayuntamientos con más libertad y menos burocracia para lograr que la reconstrucción física sea real y facilite la recuperación moral de los afectados".

Pérez Llorca ha instado a las administraciones a "dialogar, a entendernos y a ser valientes en la toma de decisiones” y ha abogado por realizar "cambios normativos que permitan a los alcaldes afectados poner en marcha las obras de recuperación en cada una de sus calles, ya que la burocracia que existe en este país hace que se tarde mucho y sea difícil".

Asimismo, ha destacado que el Gobierno haya aceptado la reivindicación que hizo a su presidente de que las ayudas a los afectados de la dana de 2025 no pagasen impuestos, si bien ha solicitado que las “ayudas de 2024 que aprobó la Generalitat tampoco tributen”.

“Seguimos necesitando que se confronte menos y se avance más, y que para un caso excepcional y extraordinario como ha sido la dana, se adopten medidas extraordinarias, sin trampas, en las que se dé prioridad ante todo a la reconstrucción”, ha añadido.

Plan de Inversiones en la red de FGV

El jefe del Ejecutivo valenciano ha resaltado que la reconstrucción no acaba con las inversiones en FGV y que la Generalitat ya está ejecutando las actuaciones previstas en el Plan de Actuación 2026-2030, con una inversión que roza los 840 millones de euros para mantener, modernizar y ampliar la red en servicio.

Este plan incluye la incorporación de nuevos trenes y tranvías, estaciones más accesibles, una mayor oferta de servicio y una planificación más realista de las próximas ampliaciones.

El objetivo es hacer que cada desplazamiento sea más cómodo, seguro y sostenible y hacer que la movilidad siga siendo igualdad de oportunidades, cohesión social y normalidad en la vida cotidiana.