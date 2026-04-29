Mislata impulsa la regeneración urbana de la Avenida de la Paz con inversiones y campañas vecinales

El gobierno municipal de Mislata no ha cesado en su empeño por reurbanizar el barrio de la Avenida de la Paz tras los efectos de la dana de 2024, y gracias al plan de ayudas estatal se están llevando a cabo en la actualidad diversas actuaciones. El cambio de colectores ha supuesto una reurbanización y mejoras para el entorno, tanto a nivel de accesibilidad urbanística, eficiencia energética como en cuestiones de mobiliario, parques infantiles y otros elementos urbanos.

No obstante, para la Avenida de la Paz ya existía un plan, consistente en la mejora de los accesos a los solares colindantes que se usan como aparcamiento provisional, y una serie de actuaciones que ahora se han puesto en común entre los representantes del gobierno municipal y los portavoces vecinales.

Reunión con los vecinos

La concejala Mercedes Caballero ha destacado que “este plan es fruto del diálogo directo con los vecinos y vecinas, que conocen de primera mano las necesidades y casuísticas del barrio. Nuestro compromiso es seguir actuando con rapidez y eficacia para consolidar la recuperación de la zona, así como seguir luchando por la titularidad pública de los terrenos para que se pueda actuar con la mayor celeridad”. Durante la reunión, se les trasladó la situación jurídica de los terrenos del PAI El Paquillo, sobre los que el consistorio todavía no puede ejecutar obras, aunque ha solicitado hacerse cargo de limpieza y salubridad.

Entre las medidas acordadas, se incluye un refuerzo inmediato de los servicios de limpieza viaria, la retirada de residuos, así como la adecuación y nivelación de los accesos a los solares para mejorar su uso y seguridad.

Nuevas campañas de concienciación

Además, la entidad vecinal colaborará en las nuevas campañas de concienciación para mejora de la limpieza urbana, retirada de muebles y enseres, y también en programas específicos de reciclaje.

El plan también contempla actuaciones de mantenimiento en zonas verdes, la revisión del arbolado y la instalación de nuevo mobiliario urbano, con el objetivo de dignificar el entorno y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio.

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que estas intervenciones forman parte de una estrategia más amplia de regeneración urbana, que prioriza el entorno que ha sufrido con mayor intensidad los efectos de la dana, reforzando así la resiliencia urbana.

El gobierno municipal reafirma así su compromiso con una Mislata más habitable, accesible y sostenible, poniendo el foco en el mantenimiento urbano y en la mejora continua de los espacios públicos.