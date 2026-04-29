Mohamed acepta una plaza temporal en una habitación para abandonar la vivienda con riesgo de derrumbe

Mohamed y su familia tienen el techo asegurado. El Ayuntamiento de Massanassa le comunicó ayer a este vecino, tras la visita de dos técnicos municipales, de que deben abandonar la vivienda que ocupan desde 2018 y que está al borde del derrumbe. Al mismo tiempo, el consistorio les ha dado soluciones habitacionales para evitar que la familia se quede e la calle.

Por una parte, Servicios Sociales ha preparado un informe de urgencia que trasladará a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), para poder optar a una vivienda social, y Mohamed ha aceptado solicitar una plaza temporal en una habitación, que es otro de los recursos de emergencia del EVHA para las familias en situación de exclusión social, que se tramita mediante los Servicios Sociales municipales.

"Cuándo me dijeron que tenía que dejar la vivienda les pregunté: ¿dónde quieren que nos vayamos?, porque ahora por lo menos estoy esperando la muerte bajo un techo", explica Mohamed, pero poco a poco y con la mediación de la Koordinadora de Kolectivos del Parke, fue comprendiendo las opciones de las que disponía. “Sabemos que no es la opción más preferible, pero es temporal”, señalan desde la Koodinadora, "porque también han propuesto darle la fianza como ayuda a un alquiler, pero nadie va a querer hacer un contrato a un pensionista". "Ante situaciones extraordinarias hay que tomar acciones extraordinarias”, reclaman.

Tranquilidad

Por su parte, Mohamed señala con resignación que "lo importante es poder dormir tranquilos sabiendo que no se nos va a caer el techo encima". "Donde estamos no sabemos si vamos a amanecer vivos o cubiertos de escombros". Además, "ahora estamos durmiendo en una sola habitación, ya nos da igual, y estaremos mejor", advierte en referencia a compartir vivienda con otras familias y la posibilidad de tener que trasladarse de municipio, aunque la respuesta, según le han confirmado, le llegará en una semana aproximadamente.

El hombre mira también por sus hijos, sobre el todo el pequeño de ocho años, con Síndrome de Down y un Grado 2 de dependencia. La familia llegó a la actual vivienda a través de un alquiler que les buscó el ayuntamiento cuando nació el pequeño en 2018, pero la casa se ha deteriorado tanto en este tiempo que el vecino de abajo ha tenido que apuntalarla y en la cocina ha cedido parte del suelo. Además, las paredes y el techo tiene grietas que advierten de un peligro de derrumbe, confirmado por el consistorio.