Paterna se suma a Roma y Bruselas en un programa para acercar Europa a sus vecinos

El Ayuntamiento de Paterna participará en una ambiciosa propuesta europea presentada en el marco del programa CERV-2026-CITIZENS-CIV, orientado a promover la participación activa de la ciudadanía en la vida democrática de la Unión Europea.

La candidatura, liderada conjuntamente por el Ayuntamiento de Roma y la Unión de Federalistas Europeos (UEF), reúne a diversas ciudades europeas, entre ellas Bruselas y Barcelona, con el objetivo de impulsar nuevas formas de implicación ciudadana en los asuntos europeos.

Asambleas ciudadanas o simulaciones del Parlamento Europeo

El proyecto contempla la organización de un amplio abanico de actividades en diferentes países europeos, entre las que destacan asambleas ciudadanas, debates públicos y ágoras, así como iniciativas innovadoras como Europe on Trial o simulaciones del Parlamento Europeo en el marco del European Youth Parliament. Además, se prevén jornadas europeas de sensibilización, encuentros con actores clave y la creación de un boletín europeo centrado en los derechos y oportunidades que ofrece la Unión Europea a la ciudadanía.

Estas acciones buscan acercar Europa a la ciudadanía, fomentar el debate público informado y crear espacios estables de diálogo entre instituciones, sociedad civil y jóvenes, reforzando así la dimensión democrática del proyecto europeo.

El alcalde firma dos documentos de apoyo

En este contexto, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo ha suscrito dos documentos de apoyo a esta iniciativa europea en el marco de la convocatoria CERV-2026-CITIZENS-CIV, reforzando así la proyección internacional e institucional de la ciudad.

Estos documentos reflejan el compromiso del consistorio con la participación democrática, la inclusión y el fortalecimiento del diálogo entre la ciudadanía y las instituciones, así como la voluntad de Paterna de implicarse activamente en el desarrollo de actividades participativas y de difusión de los valores europeos.

El compromiso con Europa

En este sentido, el primer edil ha destacado que “la participación de Paterna en este tipo de iniciativas europeas supone un paso adelante en nuestro compromiso con una ciudadanía activa, informada y comprometida con los valores democráticos” y ha subrayado que “Europa se construye también desde lo local, desde ciudades dinámicas como la nuestra, que apuestan por la innovación y la implicación directa de sus vecinos y vecinas”.

Con su participación en esta propuesta, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con los valores europeos y con el fortalecimiento de la participación democrática, situándose en la primera línea de una red de ciudades que trabajan conjuntamente para construir la Europa del futuro desde la base ciudadana.