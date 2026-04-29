Torrent inicia sus Solemnes Fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados del 2 al 12 de mayo

Torrent ya calienta motores para celebrar las Solemnes Fiestas en honor a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, unas celebraciones profundamente arraigadas en la tradición y en el sentimiento de los torrentinos y torrentinas. La programación arrancará este sábado 2 de mayo y se prolongará hasta el martes 12 de mayo, con intensas jornadas religiosas, culturales y festivas organizadas por la Cofradía de la Virgen de los Desamparados y los clavarios de 2026, encabezados por el clavario mayor, Rubén Mora Cervera, y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Torrent.

Desde la Cofradía, presidida por Vicent Benavent, se trabaja desde hace meses para ultimar todos los detalles de unas fiestas que cada año congregan a miles de vecinos en torno a la patrona. Además, el pasado mes de noviembre la entidad presentó el libro que recoge la historia de la Cofradía, una obra elaborada por el cronista oficial de la ciudad, José Royo.

Tradición, fe y sentimiento

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de estas celebraciones para la ciudad: “Las fiestas de la Virgen de los Desamparados forman parte del alma de Torrent. Son días en los que tradición, fe y sentimiento se unen para mostrar el cariño inmenso que nuestro pueblo siente por su patrona”. Asimismo, ha agradecido “el esfuerzo de la Cofradía, de los clavarios de 2026 y de todas las personas que hacen posible mantener viva y engrandecer cada año, una celebración tan querida por generaciones de torrentinos”.

El cartel de las fiestas en honor a la patrona. / A. T.

Folgado también ha animado a la ciudadanía a participar: “Invito a todos los vecinos y visitantes a acompañarnos en estos días tan especiales, que reflejan lo mejor de Torrent: nuestras raíces, nuestra identidad valenciana y nuestra capacidad de reunirnos en torno a lo que nos une”.

Programación

El primero de los actos llegará este sábado 2 de mayo, a las 23 horas, cuando en la Plaza de la Iglesia se iniciarán las fiestas con una noche de Cant d’Estil en honor a la Mare de Déu como muestra de agradecimiento y devoción. A continuación, se rendirá homenaje a los sacerdotes de la ciudad y se realizará un recorrido con tres paradas festivas acompañados por la Associació Dolçainers Cercle de Torrent.

Las jornadas más multitudinarias se vivirán especialmente durante el traslado del sábado 9 de mayo desde la Parroquia de San Juan Bosco; la Misa Mayor y la Solemne Procesión General del domingo 10 de mayo; así como el traslado del lunes 11 de mayo desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora hasta San Luis Bertrán. Como es tradición, la imagen realizará una parada en el Ayuntamiento de Torrent, donde recibirá los versos de las representantes de las fiestas de la ciudad y una lluvia de miles de pétalos de flores.

Actos festivos

Solemnes Fiestas de la Virgen de los Desamparados 2026

Sábado, 2 de mayo – 23:00 horas

Inicio en la Plaza de la Iglesia con un emotivo canto en honor a la Virgen, como muestra de agradecimiento y devoción. A continuación, homenaje a los sacerdotes, reconociendo su labor y dedicación a la comunidad. El recorrido finalizará con tres paradas donde se compartirán momentos de alegría. Acompañará la Asociación Dolçainers Cercle de Torrent.

Miércoles, 6 de mayo – 19:30 horas

Primer día de Triduo, que se celebrará en la Iglesia de Santa María del Monte Vedat, en honor a la Virgen de los Desamparados. Durante el acto se procederá a la bendición de las medallas de los clavarios.

Jueves, 7 de mayo – 19:30 horas

Segundo día de Triduo en la Iglesia de Santa María del Monte Vedat. Al finalizar la misa tendrá lugar la tradicional Ronda a la Virgen, a cargo de la Banda Sinfónica del Círcul Catòlic de Torrent y el Orfeó Polifònic Torrent.

Viernes, 8 de mayo – 19:30 horas

Tercer día de Triduo en la Iglesia de Santa María del Monte Vedat. 22:30 horas En la Plaza de la Iglesia se celebrarán los tradicionales Bailes y Canciones para la Virgen, con la actuación de: Colla de Tabal i Dolçaina de Torrent, Agrupación de Dolçainers Cercle Catòlic de Torrent, Grup de Ball L’U i Dos de Torrent (Llar Antonià). En caso de lluvia, el acto se celebrará en la Sala Cívica del Antic Mercat.

Sábado, 9 de mayo – 19:30 horas

Misa de campaña en las puertas de la Parroquia de San Juan Bosco. 21:00 horas, traslado de la Virgen con el siguiente itinerario: Orfeó Círcul Catòlic, Comare Pilar Martí, Avenida al Vedat, El Marquesat, Verge del Puig, Lope de Rueda, Padre Méndez, 6 de Diciembre, Avenida al Vedat, Profesor Idilio Gimeno, Padre Méndez, Bisbe Benlloch, Gómez Ferrer, Marco, Iglesia y Plaza de la Iglesia. Acompañará la Asociación Dolçainers Cercle de Torrent.

Domingo, 10 de mayo

Al alba y al toque del Ángelus. Volteo general de campanas. 11:00 horas: Encuentro de clavarios en el domicilio del Clavario Mayor. 12:00 horas: Solemne Misa Mayor en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, acompañada por el Orfeó Polifònic Torrent del Círcul Catòlic, con grupo de cámara. Asistirán clavarios, Junta de la Cofradía, camareras de la Virgen, autoridades, cofrades y fieles. 19:15 horas: En la Casa Abadía y en los locales de la calle Santo Domingo se repartirán cirios a los miembros de la Cofradía para participar en la solemne procesión.

Después de la misa vespertina de las 19:30 horas, solemne Procesión General con el siguiente itinerario: Parroquia de la Asunción, calle Santo Domingo, calle Virgen del Olivar, calle San Cristóbal, plaza Bisbe Benlloch, calle Sagra, Plaza Mayor, calle de la Iglesia y regreso a la Parroquia. La procesión estará precedida por los Dolçainers Cercle de Torrent y presidida por autoridades eclesiásticas, la alcaldesa y la corporación, camareras de la Virgen, clavarios y Junta de la Cofradía. Acompañará la Banda de la Unió Musical de Torrent.

Al finalizar, en la parroquia, se entonará el Himno de la Coronación de la Virgen de los Desamparados, se realizará el sorteo de un recuerdo entre los cofrades presentes y se designarán los clavarios de 2027. Como clausura, en la Plaza Mayor se disparará un castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Germans Caballer.

Lunes, 11 de mayo – 21:00 horas

Traslado de la Virgen desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora hasta la Parroquia de San Luis Bertrán, con el siguiente itinerario: Parroquia de la Asunción, calle de la Iglesia, Plaza Mayor, calle San Cristóbal, plaza Bisbe Benlloch, calle Ramón y Cajal y Parroquia de San Luis Bertrán.

Martes, 12 de mayo

Desde aproximadamente las 10:00 horas y hasta poco antes de la misa vespertina tendrá lugar un besamanos a la imagen de la Virgen de los Desamparados en la Parroquia de San Luis Bertrán. 19:30 horas: Misa en sufragio de los cofrades difuntos.