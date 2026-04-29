Torrent organiza un maratón de entrevistas de empleo con casi 40 empresas interesadas

Cerca de 40 empresas se han interesado ya en participar en el maratón de entrevistas de trabajo, que organiza el Ayuntamiento de Torrent a través de la empresa pública Idea't y que tendrá lugar el próximo 22 de mayo en el Centro Comercial Las Américas, con un horario de 9 a 14 horas. El objetivo de “Som Talent. Marató d’Entrevistes” es reunir a decenas de empresas y candidatos en un mismo espacio para facilitar procesos de selección ágiles y eficaces.

Esta nueva edición cuenta con la colaboración del Centro Comercial las Américas y la empresa RH en positiu, empresa consultora de recursos humanos.

Este contacto directo entre empresas que buscan talento con personas en búsqueda activa de empleo es un formato dinámico que permite realizar entrevistas rápidas en un solo día, optimizando tiempos tanto para empleadores como para candidatos. De este modo, “Som Talent” se ha consolidado en los últimos años como un referente en Torrent en materia de empleo, ofreciendo entrevistas cara a cara con empresas de distintos sectores que buscan cubrir puestos de trabajo de forma inmediata o futura.

Amplio abanico de sectores y el talento local

La nueva edición contará con la implicación de varias decenas de empresas, lo que pone de manifiesto la confianza del tejido empresarial en este formato. En la jornada estarán representados sectores clave como el comercio, la hostelería, la logística, la industria, los recursos humanos, los servicios, la atención sociosanitaria, la administración, el marketing o las nuevas tecnologías, entre otros.

El cartel del evento. / A. T.

En este sentido, ya se han interesado por participar un total de 37 empresas, entre las que se encuentran Alnut, Asione Valencia, Atenzia, Aura CEE, Bojuna, Carrefour market / Supeco, Choví, Comelsa, Comismar - Serveis Futurs Cooperativa, Consum Cooperativa, Dekra HR Solutions, Escama, FEMEVAL, Fervi Empleo ETT, GA Torres S.L.-Carob Processors, Crit-Trabajemos Juntos, Grupo Eulen, Bergest Grupo, Improving Logistics & Consulting, Inderen, Fundación ONCE-Inserta, Integra CEE-Centre Especial de Empleo, Interim Group-Global_HR_Solutions, LAC, McDonald’s Torrent-A7-Alaquàs, Parada-Proyectos Técnicos de Envasado, +Q Cuidados-personas que cuidamos de personas, Nealis, Osmofilter, Paletas Marpa, Savia residencias, Securitas, Smart Top Services, Top Talento Transportes Ocón, Verisure y Voltereta.

Participarán tanto grandes compañías como pymes locales, generando una oferta variada de puestos que abarca desde perfiles de incorporación inmediata hasta posiciones más cualificadas, lo que incrementa las posibilidades reales de inserción laboral para los asistentes.

Inscripción previa y acceso a ofertas reales

Las empresas interesadas en participar deben inscribirse a través de la plataforma oficial torrent.somtalent.es, donde podrán consultar las ofertas disponibles y presentar su candidatura. Este proceso permite a las empresas seleccionar perfiles adecuados antes del evento, facilitando entrevistas más eficaces y ajustadas a las necesidades reales.

El formato del maratón está diseñado para agilizar los procesos de selección y generar oportunidades reales de contratación, convirtiéndose en una herramienta efectiva dentro de las políticas activas de empleo que impulsa el Ayuntamiento.

Una de las entrevistas de la maratón de la edición anterior. / A. T.

Una apuesta firme por el empleo y el tejido empresarial

La concejala de Empleo y responsable de Idea't, Sandra Fas, ha destacado la importancia de esta iniciativa dentro de la estrategia municipal, “desde el Ayuntamiento de Torrent seguimos apostando por políticas activas de empleo que generen oportunidades reales para nuestros vecinos. ‘Som Talent’ es mucho más que una jornada de entrevistas: es un punto de encuentro directo entre empresas y talento local, que permite acortar los procesos de selección y favorecer la contratación”.

Asimismo, ha subrayado el papel clave del tejido empresarial en el éxito del evento, “la elevada participación empresarial demuestra la utilidad de este formato. Estamos creando un espacio ágil, cercano y eficaz, donde las empresas encuentran perfiles adecuados y los ciudadanos acceden a oportunidades laborales reales sin salir de Torrent”.

Un evento consolidado al servicio de la ciudadanía

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de Torrent e Idea't refuerzan su compromiso con la empleabilidad, la dinamización económica y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. “Som Talent” se consolida así como una herramienta eficaz para impulsar el empleo local, fomentar la conexión entre empresas y trabajadores, y seguir posicionando a Torrent como un municipio activo en la generación de oportunidades.

El ayuntamiento anima a todas las empresas que busquen talento y a las personas en búsqueda de empleo a participar en esta jornada, que vuelve a situar a Torrent como epicentro del empleo en l’Horta Sud.