Xirivella rechaza el proyecto de plataforma exclusiva para transporte público entre València y su municipio

El Ayuntamiento de Xirivella liderado por la alcaldesa del PP, Paqui Bartual, que también es presidenta dela Federación de Municipios y Provincias, rechaza el proyecto presentado por la Conselleria de Infraestructuras y Territorio de su compañero de partido, Vicente Martínez Mus, que contemplaba la construcción de una plataforma exclusiva para el transporte que uniría las poblaciones de Valencia y con Xirivella, Aldaia y Alaquàs, y que incluía la construcción de un puente sobre la V-30 para salvar el río Turia, aunque desde el gobierno local matizan que sí defienden el paso superior tal y como está planteado, no así el impacto medioambiental que supondría el recorrido de la plataforma por la localidad.

El consistorio ha presentado alegaciones al estudio informativo de la plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella que la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación presentó a bombo y platillo precisamente en la Xirivella hace dos meses y que sometió a información pública el pasado 22 de abril por considerar que atenta contra el modelo urbanístico de la ciudad y perjudica a los vecinos.

Trazado previsto al que se opone Xirivella. / GVA

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y el concejal de Urbanismo, Guillermo Garrido, han mantenido una reunión con todos los departamentos técnicos del consistorio afectados por este proyecto (urbanismo, infraestructuras, servicio jurídico y medioambiental) y, tras un primer análisis del estudio informativo sometido a información pública, se ha puesto sobre la mesa que el trazado propuesto a su paso por Xirivella es inviable y choca frontalmente con el modelo urbanístico de municipio por el que se está trabajando desde el actual equipo de gobierno.

Para la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, “no podemos apoyar un trazado que ya se planteó en 2018 y que, desde entonces, no se ha modificado, teniendo en cuenta que en todo este tiempo el modelo urbanístico de los municipios ha cambiado mucho”.

Primer análisis de estudio

Durante el transcurso de la reunión que se ha mantenido con el personal técnico del Ayuntamiento de Xirivella, se ha realizado un primer análisis del estudio publicado.

En cuanto al itinerario que realizarán los vehículos a su paso por la localidad en la avenida de la Constitución, se ha visto que dicho recorrido "afecta de forma muy importante al 50% de las plazas de aparcamiento de dichas zonas sin proponer ninguna alternativa ni bolsas de aparcamiento, a las terrazas de bares y cafeterías y se propone una vía ciclopeatonal que restringe de forma importante el actual paso peatonal en la zona", señalan.

Reunión de la alcaldesa de Xirivella con su equipo de Urbanismo. / A:X.

En concreto, en la avenida Virgen de los Desamparados, además de la reducción de zonas de aparcamiento, bares y terrazas, "hay que sumar que en ningún momento se define el trazado que realizarían los vehículos".

El proyecto de la plataforma reservada para el transporte público entre València y Xirivella, además, elimina el único acceso al Parque Pablo Iglesias, "donde tampoco se propone ninguna alternativa de acceso. Además, se producen diversas afecciones, tanto en la toma general de la EMSHI que suministra agua potable en alta a los vecinos de Xirivella, como en las líneas C3 y C4 de ADIF", apuntan.

Próximos pasos

En los próximos días, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xirivella se va a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión de Urbanismo, con el objetivo de trabajar con el resto de partidos políticos que forman la corporación municipal y también está previsto mantener reuniones con diversas asociaciones vecinales para recoger sus inquietudes.

Recreación del futuro puente sobre el Túria realizada por IA. / Levante-EMV

Desde el Ayuntamiento de Xirivella se va a seguir trabajando, reclamando y exigiendo todas las infraestructuras de movilidad necesarias para que sus vecinos estén conectados y tengan las máximas facilidades para poder hacer sus desplazamientos.

“Seguiremos reclamando el metro a Xirivella y que la línea C3 de Renfe funcione como lo hacía hace años y no como lo hace ahora, en un estado de semi abandono. Como alcaldesa de Xirivella no voy a tomar ninguna decisión que vaya en contra de mis vecinos, ha concluido Bartual”.